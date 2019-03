Ispali Frano i Žanamari: 'Ovom mučenju je napokon došao kraj'

Počela je treća epizoda zabavnog showa 'Zvijezde pjevaju'. Prvi su se na pozornicu popeli Frano Ridjan (34) i Žanamari Lalić (37) koji su u prošloj epizodi osvojili 20 bodova. Danas su za emisiju pripremili rock pjesmu grupe Parni Valjak 'Lutka za bal'.

- Hm. Početak je bio dosta nesiguran. Spasila te tvoja mentorica i onda je zapravo sve krenulo u dobrom smjeru. Bilo je tu tonova koje ti ne mogu oprostiti. No, vidim za dalje da ti možeš... - rekla je Valentina Fijačko (42).

- U tebi se bore voditelj i pjevač, ali nažalost je u tebi danas pobijedio voditelj - komentirao je Miroslav Škoro (56), dok je Danijela Martinović (47) otkrila kako joj se njihov nastup veoma dopao. Frano i Žanamari za svoj nastup osvojili su ukupno 23 boda. Unatoč tome, nisu skupili dovoljno glasova publike i napustili su show.

- Tooo, sad napokon mogu kući. Ovo mučenje je završilo - komentirao je Frano.

Bojan Jambrošić (33) i Amerikanka Ashley Colburn također su pripremili rock pjesmu grupe AC/DC 'You Shook Me All Night Long', no za razliku od prethodnog para prikupili su bolje ocjene, ali i komentare. Tako su Bojan i Ashley osvojili 31 bod.

- Što se tiče scenskog nastupa, briljirali ste. Ali, u refrenima malo fali svugdje - izjavila je Valentina.

Ella Dvornik (28) i Goran Bošković i otpjevali pjesmu 'Bezimeni' kantautorice Mije Dimšić (26). Unatoč visokim očekivanjima, Ella i Goran nisu osvojili publiku te su za nastup skupili 22 boda.

- Ti si u ovoj pjesmi bila u slavonskim raljama. Nije ti bilo nimalo lako - komentirao je Škoro. 'Lovac' Krešimir Sučević Međeral (39) i Ivana Kindl (41) pripremili su pjesmu 'Take me home, country roads', no u trećoj epizodi osvojili su najmanji broj bodova, točnije 20 bodova.

Katarina Strahinić (26) i Pero Galić (49) pjevali su 'Put ka sreći' koji im je donio 28 bodova.

- Pusti ton, pusti strah i dogodit će se čarolija - poručila je Danijela Katarini. Borko Perić (38) i Jelena Radan (44) za večerašnju emisiju odabrali su pjesmu Kojota 'Hodala je pola metra' za koju su osvojili 27 bodova.

- Nedostajalo mi je kemije - komentirala je Mirela Priselac Remi (39).

Šećer za kraj bili su Tara Thaller (21) i Dino Jelusić (26) koji su pjesmom 'Islands in the Stream country' osvojili visoka 33 boda i završili prvi na ljestvici.

- Friško i drugačije, svatko je dodao nešto svoje - izjavila je Danijela, dok je Remi dodala kako joj nedostaje 'wow' efekt.