Influencericu i manekenku Demi Rose (25) na Instagramu prati više od 15 milijuna ljudi i mnogi pratitelji uzdišu za njezinim oblinama. Sad je progovorila kako u njezinom životu nije sve uvijek teklo idealno.

- Imala sam 14 godina kad su me počeli maltretirati u školi... Htjela sam steći prijatelje izvan tog okruženja, pa sam većinu vremena provodila na internetu. Zanimala me i virtualna stvarnost, stalno sam bila za računalom, a onda se pojavio MySpace i ja sam napokon pronašla 'svoj poziv' - rekla je Demi za Daily Mail.

Britanka se školovala za kozmetičarku, ali je odustala od obrazovanja zbog lošeg ponašanja vršnjaka i profesora.

- Profesori su se okupljali iza mojih leđa i tračali, o mom radu govorili su s velikim neodobravanjem... Nikad nisam pronašla svoje mjesto u školi, ljudi su bili prilično gadni prema meni, jednostavno sam bila drugačija, ali otkako sam otišla, procvjetala sam! Sad blokiram sve negativne komentare - ne vidim ništa što ne želim vidjeti, jer ne želim da to utječe na moj način razmišljanja o sebi samoj - izjavila je Demi.

Njezine fotografije ubrzo su postale viralne, ali su završile i na lažnim profilima te stranicama za odrasle.

- Kad sam vidjela da lažan Instagram profil s mojim fotografijama ima 3000 pratitelja, moram priznati da sam bila zavidna. Tad sam odlučila otvoriti vlastiti profil, sve ostalo je povijest - govori Demi.

U razgovoru se dotaknula i estetskih korekcija.

- Isprobala sam neke nekirurške zahvate, uključujući anticelulitne tretmane, no draže mi je držati se zdravog životnog stila. Vježbam pet do šest puta u tjednu za svoje opće zdravlje i dobrobit, a hoću li u budućnosti otići pod nož... Nekad rezultati estetske kirurgije zbilja izgledaju loše pa je možda ipak bolje ne riskirati. No opet, ne mogu ni biti sigurna kako ću se osjećati kad budem starija - zaključuje Demi.