Srpski mediji posljednjih dana povezuju prvu Hrvaticu koja je pobijedila u kontroverznom showu “Zadruga” Ivu Grgurić (26) s izvjesnim poduzetnikom Amerom iz Zagreba, za kojega pišu da je “pun kao brod”.

POGLEDAJTE VIDEO: Iva Grgurić se oporavlja nakon operacije grudi

Iva i Amer bili su skupa u kafiću u Beogradu, a kako pišu mediji, ljubili su se.

- To su gluposti. I dalje sam solo. To mi je prijatelj, malo smo izašli. Ne mogu izaći da me ne povežu s nekim. Ja bih prema tome trebala izlaziti samo s frendicama. Nismo se ljubili. To su morali malo zapapriti tekst - tvrdi nam Iva.

Nedavno joj je bivši dečko Filip Đukić završio u bolnici zbog operacije slijepog crijeva. Iva je bila uz njega cijelo vrijeme iako više nisu zajedno. Nakon prekida ostali su u dobrim odnosima. Iva je Filipa odvezla iz bolnice kući.

- Puno mu je bolje. Čujemo se stalno. Planiramo zajedničku suradnju, kroz koji tjedan planiramo emisiju na jednoj srpskoj televiziji. Zbog svega toga, a i bili smo skupa, ne mogu ne biti na njegovoj strani. Parovi kad prekinu obično su u svađama, no mi smo bili posebni, posebni ćemo ostati do kraja - kaže Iva.

Zašto je onda došlo do prekida?

- Puno toga je utjecalo na naš prekid. Neke sitnice i situacije u kojima smo griješili, a preko kojih nismo mogli prijeći. Ne mogu ulaziti u detalje jer imamo dogovor da nećemo pričati u javnosti o svojoj vezi. Samo on i ja znamo što je bilo - zaključila je Iva.