Iva Majoli se pohvalila novim stanom u Milanu, nakon što je uplovila u nove 'bračne vode'

Bivša tenisačica Iva Majoli (45) prije nekoliko dana se u Milanu udala za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija kojeg je sve do ovog ljeta skrivala od očiju javnosti, a sada je na Instagramu podijelila fotografiju svojeg novog doma.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Hvala svima na predivnim željama - napisala je Majoli i ubacila prepoznatljivu glazbu iz kultne serije 'Bračne vode', a na fotografiji je prikazan luksuzno uređen dio stana ispunjen cvijećem.

Foto: Instagram

Ubrzo nakon toga Iva je objavila fotografiju kako uživa na večeri u restoranu u društvu novopečenog supruga i rodbine.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Iva i Roberto prije nekoliko dana su se vjenčali u milanskoj vijećnici.

Foto: Instagram

Majoli je za svoj poseban dan odabrala bijelu haljinu s prorezom na nogama te izrezom koji je naglasio njen dekolte. Uz haljinu na sebi je imala i sako sa srebrnim detaljima koji se nalaze i na haljini, a cijelu kombinaciju upotpunila je srebrnim štiklama. U ruci je imala samo buket bijelih ruža.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

- Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je tenisačica ranije u intervjuu za Story.

Inače, ovo je Ivi drugi brak. Prvi put se udala 2006. godine za Stipu Marića s kojim je dobila kći Miju, a ostali su zajedno do 2012. kad su se razveli.

Najčitaniji članci