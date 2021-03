Obitelj Todorić javnosti je poznata kao bogata obitelj čiji su prijatelji uglavnom isti, a s poznatim ljudima s estrade često su u poslovnim odnosima. Samo do prije par mjeseci razvratna obitelj trošila je više tisuća eura za samo jednu proslavu rođendana. Otkada je obitelji propalo poslovno carstvo, tiši su nego ikada. Proslave su postale sve skromnije, a obitelj je obavijena velom tajni. Je li ovo samo zatišje pred buru ili je obitelj Todorić tiša i tajnovitija nego ikada jer je uistinu doživjela financijski krah o kakvom se priča?

Naime, Iva (45), kći Ivice Todorića (70), sada je proslavila 45. rođendan, po svemu sudeći skromnije nego ikada zbog propada poslovnog carstva njenog oca. Na vlastitom Instagram profilu objavila je fotografije proslave koje nisu nalik onim fotografijama s proslava ranije.

Samo par godina ranije, krasila ih je glasna glazba, uglavnom narodnjaci, nešto je što se moglo čuti na gotovo svakoj zabavi ove obitelji. Pa je tako na 40. rođendanu gazdine mezimice, pjevao Miroslav Ilić, Ivin najdraži pjevač. Za samo 45 minuta pjevanja, bliski prijatelji obitelji naveli su kako je izdvojeno više tisuća eura.

Rođendan se tada slavio u Kulmerovim dvorima, a folker Miroslav Ilić navodno nije prvi put pjevao za Todoriće. Kako navode izvori, Ilić je odmah nakon svirke u narodnjačkom klubu produžio na tulum kod obitelji Todorić, a posebno je oduševio Ivinu majku Vesnu koja se tek u njegovom prisustvu u potpunosti opustila.

Ni broj gosti koji su prisustvovali proslavama, nije bio skroman kao sada. Tada je na proslavi bilo između 150 do 200 poznatih ljudi s estrade s kojima je obitelj često i u poslovnim odnosima, barem je tada bila. Ivino društvo često se opisuje kao šaroliko, a ime koje je privuklo pažnju na njenom 40 rođendanu je Severina Kojić s kojom ju se u posljednje vrijeme ne viđa. Iako su se Severina i Iva nekada intenzivno družile sudeći po komentarima na Ivinim društvenim mrežama, njena čestitka za 45. rođendan je izostala. Kada je njena prijateljica, Hana Hadžiavdagić, nedavno izjavila kako je “jedina iz Ivina društva koja joj nije okrenula leđa te da iz tog prijateljstva nikad nije imala koristi”, mnoge je izjava asocirala na Severinu iako nikada nije bio poznat razlog zašto je svaka odletjela svome jugu.

Koliko su Iva i Severina bile bliske svjedoče razne fotografije pa je tako jedna od njih ona sa Severininog vjenčanja u Beogradu 2015. godine. Severina je Ivu podržala i u kampanji „Spasimo Agrokor zajedno“ prije četiri godine objavivši fotografiju na kojoj kupuje u Konzumu i poziva obožavatelje da spase radnike od otkaza. Ljetovale su zajedno, često ih se moglo vidjeti u šetnji Zagrebom, Iva je bila stalan gost na Severininim koncertima, kupovale su si skupocjene poklone s kojima su se nerijetko hvalile na društvenim mrežama, a onda je odjednom sve prestalo kao da nikada nisu postojale jedna drugoj u životu.

Uz Ivu su i tada ostale već spomenuta ranije, Hana Hadžiavdagić, Ivina najbolja prijateljica za koju je rekla da je bila uz nju u najtežim trenutcima, Ana Bučević, zahvaljujući kojoj je Iva prebrodila razvod od Hrvoja Balenta prije dvije godine te bivša Miss Universe Biljana Mančić, koja za Ivu kaže da u njoj nema nimalo zavisti.

Osim skromnog rođendana, Iva je javnost zainteresirala i novom ljubavi. O mladiću koji je u tim trenutcima i dalje bio misteriozan i nepoznat javnosti, Iva navodno nije željela pričati javno, sve dok ne bude sto posto sigurna da je to to. Nije se htjela upuštati u bilo što neozbiljno nakon razvoda od Hrvoja Balenta za kojeg se udala 2001. godine, a krah braka je nastao tijekom afere Agrokor 2019. godine. Prisjetimo se, 2001. godine na vjenčaju se okupila „elita“ tadašnjeg društva i razni poslovni partneri Ivice Todorića, a slavlju je održano u tadašnjem hotelu Intercontinental uz 300-tinjak uzvanika koje je zabavljao Jasmin Stavros. Kada se Iva pojavila u vjenčanici, ručno šivanoj koju je kupila u Italiji, mnogi su ostali zapanjeni njenom ljepotom. Nedugo nakon toga Hrvoje je postao visokopozicionirani menadžer u Agrokoru. Par je skupa obilazio mondena ljetovališta, a Iva je oduvijek voljela trošiti na torbice na koje je potrošila barem 280.000 kuna. Omiljena marka joj je Chanel, a boja ružičasta.

Ipak, iako se misteriozan mladić u početku činio samo kao utjeha nakon razvoda od Hrvoja, Iva je nastavila vezu s mlađim muškarcem. Prije dvije godine, fotografirali smo ih na Visu na kruzeru Ane Bučević, a Iva je tada tvrdila da se ne poznaju. Kako smo i ranije pisali, doznali smo da je njegovo ime Nikola te da je on Ivi prvi prišao u izlasku u Beogradu u koji je često išla s Anom Bučević nakon razvoda i razvila se romansa. Iva ga je to isto ljeto odvela na Vortex krstarenje koje je završilo njihovom svađom jer je on napravio eksces, a prijateljica gazdine mezimice zamolila je da Nikolu više ne dovodi na kruzeru.

U posljednje vrijeme, Iva svoju sreću ne krije pa se tako na njenom Instagram profilu mogu pronaći fotografije sretnog para, ali Iva i dalje krije lice mladiću. Iako po svemu sudeći obitelj Todorić sada vodi skromni i tajanstveni život, idila očito vlada kod ovoga para, ali pojedini Ivini prijatelji nisu oduševljeni njenim izborom.

Ništa manje tajnovit i misteriozan život ne vode ni Ivina braća, Ante (42) i Ivan (37). Kao i Iva, Ante je krah svog braka doživio tijekom afere Agrokor 2019. godine kada je počelo propadati poslovno carstvo obitelji Todorić. Od Martine Novosel, miss Hrvatske 1997. godine, Ante Todorić rastao se službeno u prosincu 2017. godine. Par je bio u braku 15 godina, a imaju troje djece. Ante se prvi rastao od Todorićeve djece, a za njegovu bivšu suprugu Martinu, tijekom afere Agrokor, brak je navodno postao opterećenje, ali ne zbog financijskih problema, nego zbog pritiska dominantne obitelji Todorić. Ona se nedugo nakon rastave preselila u Beč i započela novo poglavlje u životu.

Njihov brak, započeo je, kako mnogi opisuju vjenčanjem iz snova 2002. godine na zagrebačkom Gornjem gradu u crkvi svete Katarine. Bivša supruga Ante Todorića, tada je sama osmislila vjenčanicu koju su prema njezinoj zamisli izradili u jednom talijanskom modnom salonu. Ništa manje skromno vjenčanje od Ivinog, nije bilo ni vjenčanje njenog brata na kojemu je bilo tristotinjak uzvanika, među kojima su bili i Piruška Canjuga, zatim Iva Majoli, Miroslav Blažević i brojni drugi. Tijekom večere uzvanike, ni malo skromnog vjenčanja, zabavljao je pjevač Jole, a Ivica Todorić je tom prilikom svom najstarijem sinu darovao prsten, a snahi naušnice. Tada je Martina udajom za Antu Todorića postala jedna od najbogatijih Hrvatica te sa suprugom i djecom živjela je u Kulmerovim dvorima. Martina i Ante nisu se eksponirali u javnosti. Nisu davali intervjue niti izlazili na društvena događanja. Fotoreporteri bi ih tek uhvatili na moru, najčešće u Dubrovniku ili na Hvaru, što su im bile omiljene ljetne destinacije.

Četiri godine nakon razvoda, Ante Todorić, koji je prijavljen u Londonu, često je zbog ljubavi u Splitu. Posljednjih godinu i pol, kako doznajemo u strogoj javnosti ljubi Petru Kaćunko Cvitanić. O samozatajnoj Petri samo se zna da je imala turističku agenciju i da je ranije bila u braku iz kojega ima dvoje djece. Ovaj par, navodno se upoznao upravo u njenom rodnom gradu Splitu, te su ubrzo i prohodali. Ante i Petra zajedno su viđani i na Pagu, gdje su ljetovali prošlo ljeto kod njegova prijatelja. O paru se priča kako se tajno viđaju i u Čarobnoj kolibi njegove sestre Ive Todorić u Ravnoj Gori. Antina nova djevojka Petra navodno je ranije dolazila i u Kulmerove dvore, a putovala je i kod Ante u Londonu nekoliko puta.

Obavijeni velom tajni, obitelj Todorić tako je zatajila i ženidbu najmlađeg Gazdinog sina, Ivana, sa srpskom manekenkom Milicom Mihajlović. Ivan i Milica u vezi su od kraja 2008. godine, a vjenčali su se u jeku afere Agrokor. Da su se oženili, počelo se nagađati 2017. godine, kad je njegova odvjetnica rekla da mu je “supruga u visokom stupnju trudnoće, pa je moguće da će zbog toga otići iz Hrvatske, no odazvat će se svakom pozivu državnih organa”. Par koji godinama živi u Zürichu, nedugo za tim događajem, dobio je prvo dijete, dječaka kojega je Milica rodila u švicarskoj privatnoj poliklinici u koju se prijavila pod prezimenom Todorić. Prinovu u dinastiji Todorić tad je u švicarsku polikliniku došao pozdraviti i Igor Čimbur, kojem je novopečeni tata Ivan vjenčani kum. Drugo dijete, djevojčicu, par je dobio lani u rujnu, a danas Ivana i Milica žive obiteljskim životom u Zürichu iako je i njihova veza okarakterizirana kao turbulentna.

Bivša manekenka manekenstvom se počela baviti sa 16 godina, a srpski mediji pisali su da joj je direktor modne agencije Women, Dejan Marković, prišao u Budvi i ponudio posao modela te je tako počela graditi karijeru modela. Milica je kasnije samouvjereno komentirala, kako su joj se u modnoj industriji upucavali svi koji imaju dovoljno testosterona i hodaju na dvije noge. Najmlađi Todorićev sin prije nego što se smirio uz fatalnu manekenku ljubio je Lanu Jurčević s kojom je bio i zaručen. Nakon skijanja u Francuskoj par je odlučio prekinuti zaruke i sedmogodišnju vezu.

Zatišje Todorićevih koji su obavijeni velom tajni možda uistinu znači krah njihovog financijskog stanja o kojemu se priča. Naime, i sam Ivica Todorić lani se žalio kako je, dok se on nalazio u Londonu, njegova miljenica Iva morala iznajmljivati dvore kako bi preživjela. Je li uistinu došlo do financijskog kraha najbolje je pustiti vrijeme da pokaže.