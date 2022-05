Iva Todorić tretirala botoksom lice: 'Izgleda previše zaleđeno'

Nakon prekida s nekoliko godina mlađim Beograđaninom Nikolom, Iva Todorić (46) živi punim plućima. 'Živim ljubav', kako se nedavno povjerila prijateljici. Novi dečko u životu joj trenutačno ne treba, tvrdi. Iva je tako proslavila rođendan u Egiptu jašući devu, provodila se u Veneciji i Maroku...

Jedino, čini se, nije bila na Sevinoj proslavi 50. rođendana na kojoj su bile njihove zajedničke prijateljice. A Iva i Seve nekad su bile toliko bliske da je Gazdina kći Severini kupovala Balenciagine čizme od 1000 eura. No Iva se ne zamara bivšim ljudima u svom životu. Posvetila se obitelji i prijateljima. Nedavno je bila u Splitu na proslavi Sv. Duje. Pozirala je na Rivi s Milicom Todorić, suprugom mlađeg brata Ivana, pritom otkrivši da će oni dobiti treće dijete.

- Ponosna što ću opet postati tetka - napisala je Iva uz objavu fotografije s Rive u društvu trudne Milice. Iva se u Splitu družila i s bivšom Miss Universe Biljanom Mančić, koja je njena odnedavno nova najbolja prijateljica. Gazdina kći prisustvovala je obiteljskoj proslavi bivše misice. No ono čime je Iva iznenadila je njezin novi izgled. Kako se tad počelo špekulirati, Iva je otkrila čari botoksa. O svemu smo pitali estetskoga kirurga, koji je zbog prirode svog posla htio ostati anoniman, a koji nam je potvrdio da Iva definitivno koristi botoks za peglanje bora na licu.

- Što se lica tiče, definitivno je čelo i regija između očiju tretirano botoksom i taj dio mi izgleda malo neprirodno i previše ‘zaleđeno’. Rekao bih da su i regije jagodica popunjene hijaluronskim filerima, ali s obzirom na fizionomiju njezina lica, koje je okruglo, to čak i ne djeluje preizraženo - rekao nam je estetski kirurg.

Cijena injekcije botoksa je oko 2500 kuna, kao i cijena injekcije hijaluronskih filera. No za razliku od filera, botoks se razgrađuje puno brže, otprilike nakon šest mjeseci, iako i to ovisi od osobe do osobe. Svakako ga je potrebno ponavljati ako se želi zadržati zategnut izgled. Za Ivu se i ranije govorilo da je povećavala usne hijaluronskim filerima, no ona nam je to tad demantirala tvrdeći da su joj usne narasle od aparatića za zube koji je nosila.

