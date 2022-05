Korčulanin: Na isti dan napali su me morski psi, pao sam s devet metara i odrezao sam si prste

U sinoćnjoj epizodi 'Večere za 5 na selu' veselu ekipu na Korčuli ugostio je domaćin Ivan (70). Kao i ostatak ovotjednih kandidata Ivan je večerom oduševio goste, ali i gledatelje pred malim ekranima. Za jela koja je poslužio dobio je visokih 39 bodova, ali nije uspio prijeći u vodstvo. Tijekom pripremanja večere Ivan je pred kamerama otkrio niz zanimljivih detalja iz svog života, a jedan od njih je i da mu se loše stvari u životu događaju na isti datum.

Ivan je po struci strojni tehničar, a završio je građevinu u menadžment. Dugi niz godina radio je u brodogradnji, a otvorio je i prvu agenciju nekretnine na otoku. Nakon agencije, ovaj svestrani domaćin otvorio je i firmu s informatičkom opremom, ali i prvi pokrenuo seoski turizam i otvorio seosko gospodarstvo u kojem je bio glavni zadužen za pripremu autohtonih jela, piše RTL.

Osim lijepih stvari, Ivan je tijekom pripremanja večere otkrio i one manje lijepe stvari koje su obilježile njegov život.

- Ja sve što sam imao, ajmo reći, tragedije, dogodile su mi se uvijek 1. prosinca - započeo je.

- Naime, 1. prosinca odrezao sam si prste, tada sam imao 15 godina. Onda sam 1. prosinca pao u brod s devet metara visine i ostao živ - otkrio je domaćin.

- E sad, 1. prosinca zatvorili su me u tank od goriva, dizela. Čudo je kako su me pronašli i kako sam ostao živ. Isto tako, 1. prosinca u Balboi su me skoro pojeli morski psi. Meni je taj 1. prosinca zapravo rođendan - dodao je.

