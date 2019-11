Ivan još uvijek nije siguran, a Josip odluku prepušta Natali

Velika završnica druge sezone showa 'Ženim sina?' je pred vratima, a odluka kojoj će i hoće li uopće nekoj djevojci staviti prsten na ruku, četvorici kandidata nije niti malo lagana. Dok neki kandidati još ni sami nisu sigurni u svoju odluku, neki se pak pribojavaju hoće li im osjećaji biti uzvraćeni. Prije nego li su se upustili u avanturu zvanu 'Ženim sina?', mama Suzana svom sinu Josipu dala je obiteljski prsten koji će staviti djevojci na ruku, ali samo ukoliko to zaista bude i osjećao.

Posljednjeg dana, Josip je taj isti prsten i vratio majci. “Nisam vidjela niti jednu curu od njih da ima kapacitet da stavi ovaj prsten“ kazala je mama Suzana. Iako je obiteljski prsten vratio majci, Josip je između Patricije i Natali odabrao Natali. „Imam osjećaje prema

tebi od samog početka. Ja ću te čekati dole. Ako misliš da će funkcionirati dođi, ako misliš da neće, ne moraš“, dao je Josip Natali na volju te otišao u kapelicu. Hoće li se Natali pojaviti te s Josipom započeti jednu novu avanturu života, doznat ćemo u idućoj epizodi showa.

Ivan će na finalnoj odluci morati birati između Petre i Mirne, no kako kaže, još uvijek nije odlučio koga će izabrati. „Mislim da je Ivan donio svoju odluku, samo je važe, da li je to ispravna odluka ili ne“ kazala je Petra, dok Mirna smatra kako pored nje nema nikakve šanse: „Vidim da ima nešto između Petre i Ivana, nemam se tu što gurati. Kao pas i mačka su, ali očito ne bez razloga.“

Matej je jedan od kandidata koji, ističe, nema tremu. „Mislim da sam osoba kojoj trebaju slapovi ljubavi svaki dan. Nažalost taj slap ljubavi nisam pronašao u showu, ali to nije razlog da ljubav prestanem tražiti. Ipak ostaju velike kapljice dobrog prijateljstva koje se možda kasnije i pretvore u slap.“ izjavio je Matej koji će morati birati između Karle i Ivane Isaabelle. „Nikad ne gubim utakmice, ali za ovu još ne znam“, kazala je Karla, a Isabella je poručila: „Ako Matej zna prepoznati ženu koja zna voljeti, izabrat će mene.“

Nakon velike borbe same sa sobom, ludo zaljubljena Martina konačno je Brunu uspjela otkriti svoje osjećaje prema njemu, no hoće li Brunu to išta značiti prilikom donošenja odluke, ne zna ni sama, a Bruno će birati između nje i Julije. „Neka bira kako misli da je najbolje, ja znam koliko vrijedim“, rekla je Julija, dok je Bruno već spreman: „Julijin način života i vrijednosti možda ne odgovaraju mojim roditeljima, ali to ne znači da je ona manje vrijedna i da ju treba zanemariti. Meni je ona super cura kao i Martina. Još se ništa ne zna, bit će neizvjesno do samog kraja“.

Velika završnica emisije 'Ženim sina?' donosi konačan odgovor na pitanje koja će djevojka doći do prstena i njime zapečatiti svoju ljubav. Kroz emisiju su gledatelji mogli vidjeti kako oženiti sina roditeljima definitivno nije lak zadatak. Svaka od majki, kao i tata Mile u showu ima svoju favoritkinju, ali ipak ne možemo znati jesu li djevojke koje se njima sviđaju one koje će naposljetku odabrati njihovi sinovi.

