Ivan Pažanin o novom showu i vezama: 'Volim žene koje imaju jak karakter, to je najvažnije'

Riba na torti, Bože sačuvaj, ali kao naziv jednog ludo zabavnog showa - itekako prolazi, govori nam splitski chef Ivan Pažanin (39), kojeg u novom showu Nove TV gledamo u voditeljskoj ulozi. No to nije sve. Pjevačima, glumcima, zabavljačima... koji će kuhati u svojim domovima neće biti nimalo jednostavno jer umjesto savjeta Pažanin će im zadavati kulinarske glavobolje raznim izazovima. Tko će se najbolje snaći u vlastitoj kuhinji, vidjet ćemo od ponedjeljka, 13. studenoga.

S obzirom na to da je ovaj hedonist, kako za sebe kaže, prošao sito i rešeto kad je s 18 godina kao brodski kuhar zaplovio nemirnim vodama Antarktike, vjerujemo da zvijezdama u 'Ribi na torti' neće biti nimalo lako.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zvjezdano-kulinarski show 'Riba na torti' kreće od ponedjeljka. Što je najvažnije reći o njemu?

’Riba na torti’ je prije svega ludo zabavan show. Ono što ga čini posebnim su kandidati, odnosno javne osobe koje će pokazati kako se snalaze u gastronomiji i domaćinstvu. Gledatelji će sigurno pronaći favorita među svim natjecateljima. Show pruža dobru zabavu, puno šale i, naravno, odličnu hranu. Sve je spojeno na najbolji način uz puno pozitivne energije i zezancije, što mislim da nam svima treba.

Foto: Luka Dubroja

Sviđa vam se naziv showa? Je li samo zanimljiv ili vam je pojmljiva i takva kombinacija?

Moram priznati da mi ova kombinacija nije pojmljiva, no kad govorimo o nazivu emisije, mislim da je taman pogođen. Show kombinira svašta i stvara neke nespojive kombinacije. Iako na prvi pogled može zvučati neobično, za show je naziv upravo savršen.

Bit će zabavnih i smiješnih trenutaka. Možete li izdvojiti makar jedan?

Teško mi je izdvojiti jedan trenutak jer je bilo toliko smiješnih i zabavnih situacija tijekom snimanja emisije, što možete i zamisliti kad se na jednome mjestu nađu osobe kojima kuhanje nije primarna zanimacija. Gledatelji će se definitivno dobro nasmijati, ali će i naučiti nešto novo u procesu pripreme jela. Snimali smo u Zagrebu, Rijeci i Splitu, pa će biti i raznovrsnih recepata.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Imate srca ljudima koji nisu profesionalni kuhari dodatno zakomplicirati, zamjenom menija, primjerice?

Takva su pravila igre. Kao voditelj emisije ponekad moram malo zakomplicirati stvari kako bih izazvao natjecatelje, ali to je čar cijele emisije. No važno je napomenuti da smo pazili da situacije budu izvedive za natjecatelje. Oni su bili spremni na sve, a s izazovima smo svakako unijeli malo drame, ali i komedije u svaku epizodu. Na kraju, svi su se izvukli, prihvatili izazov, neki bolje, neki malo lošije, no sve ćete vidjeti uskoro.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što su vam rekli na to?

Nakon izazova bilo je različitih reakcija među natjecateljima. Neki su bili iznenađeni, neki su se šalili na svoj račun, a neki su se možda malo i zabrinuli. No malo iznenađenja nikog nije ubilo, pa su na kraju svi prihvatili izazove. Nekima sam malo pomrsio planove sa zadatkom, ali su se svi pomirili sa sudbinom i za većinu je to ispalo dobro.

Što im najteže ide? Što su skuhali, a nije vam baš bilo po volji?

Moram reći da sam iznimno zahvalan svim natjecateljima što su pristali sudjelovati u emisiji, iako kuharstvo nije njihova primarna vještina. Naravno, nisu svi bili podjednako uspješni, neki su pripremili jela koja su bila bolja od drugih, ali to je sve dio igre i, ako se mene pita, nije važno tko je bio najbolji. Važno je da su se svi trudili, da su pokazali volju i, najvažnije, da su se dobro podružili.

Foto: Luka Dubroja

S druge strane, kakvi ste vi kad vam se netko petlja u kuhinju? Kad vam u zadnji tren meni okrene naopačke?

Naravno da može biti malo zeznuto kad mi se netko petlja u kuhanje jer se tu najbolje snalazim sam s obzirom na to da mi je to i zanimanje. No ne treba ni zamjeriti kad netko želi pomoći. Može to ispasti i odlično, što ćemo vidjeti i u samom showu jer će kandidati imati pomagače u kuhinji, pa ćemo vidjeti da timski rad u kuhinji može rezultirati odličnim ishodom.

Rekli ste već da su u vašoj obitelji svi redom vrsni kuhari. Dobijete li ikad od njih i kritiku? Da se, primjerice, baki nešto nije svidjelo?

U mojoj familiji svi odlično kuhaju, ali recimo moja baka nekad voli kad ja kuham, a nekad bogami dobijem i kritiku. No ja sam lukav, pa onda sve prepustim njima i dođem na gotovo (smijeh). Šalu na stranu, za mene moji najbolje na svijetu kuhaju i obožavam ih.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Koji je najvažniji savjet koji su vam dale? I mama i bake?

Najvažnije lekcije koje sam naučio od obitelji nisu samo vezane uz kuhanje. Uvijek su mi mama i baka govorile ‘Budi čovik, pošten i svoj’. Na tome sam im neizmjerno zahvalan jer su mi pružile podršku i oslonac u životu. Sve ono što jesam je zbog njih i one su mi sve na svijetu.

Sitno se broji i do izlaska vaše knjige. O čemu ste pisali? Isključivo kuharica ili i neki zgodni profesionalni momenti?

Nažalost, objavljivanje moje knjige je malo odgođeno. No nadam se tome u bliskoj budućnosti. Bit će to kombinacija životnih emocija, hrane i, naravno, ljubavi.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

S 18 godina kuharsku karijeru počeli ste kao brodski kuhar, prošli ste sve faze. Koji su bili najbolji momenti? Što vas i danas nasmije?

Svoju karijeru kao brodski kuhar počeo sam s 18 godina i prošao sam kroz mnoge izazove. Neponovljivo iskustvo. Bilo je stvarno teških trenutaka, jače od vojske, ali su me ti trenuci očvrsnuli i ne bih mijenjao niti dan svog života. Oduševili su me pingvini na Antarktici. Dnas se smijem životu od sreće i to je bit svega.

Jeste li ikad doživjeli neugodnu situaciju? Opaku neveru, primjerice, uplašili se?

Bilo je nekoliko baš opasnih trenutaka na moru, sjećam se tri kalvarije na moru, baš opake. Neki od tih trenutaka bili su zaista zastrašujući, ali bio sam mlad i nisam toliko shvaćao ozbiljnost situacije. No sve je to dio iskustva.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nedavno ste rekli da vam je srce opet slobodno. Imate li određeni tip žene, što vas kod žene može oboriti s nogu?

Volim žene koje imaju jak karakter i osobnost, to mi je najvažnije. Kad tražim partnericu, tražim nekoga tko je samostalan i tko dijeli slične vrijednosti. Idealna žena za mene je ona koja me inspirira i podržava, to je temelj za sretnu budućnost.

Kaže se da su u postolara najgore cipele, pa me zanima, kuhate li i doma? Spremate ručkove, večere za društvo, obitelj... ili nekad i naručite hranu? Ili zaposlite kolegu?

Jako puno kuham doma, kad god sam slobodan. Ne samo da volim kuhanje nego me ono i opušta. To je nekakav trenutak za mene u vlastitu domu. A osobito uživam kuhati za društvo, tada se dodatno potrudim.

Bi li vam smetalo vezati se uz ženu koja ne voli kuhati? Pa nakon posla kuhati i doma?

Iskreno, ne znam odgovor na to. Ako je prava ljubav u pitanju, onda bi tu trebao postojati i kompromis, pa vjerujem da bi se i za to našlo rješenje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što još volite osim kuhanja? Čime se bavite u slobodno vrijeme?

U slobodno vrijeme najviše uživam u provođenju kvalitetnog vremena s obitelji i prijateljima. Također, trudim se tu ubaciti i vježbanje zbog forme i zdravlja. Volim pogledati dobar film ili seriju, slušati glazbu i opuštati se.

Na našoj naslovnici utjelovili ste jednog od najslavnijih nogometaša Davida Beckhama koji ima više od 50 tetovaža. Nikad se, kažu majstori koji su ga tetovirali, nije žalio na bol. Kakvi ste vi s podnošenjem boli?

Planiram se još tetovirati, ali kad se sjetim da moram sjediti šest-sedam sati... A boli, boli, David samo ne želi priznati da tetoviranje boli (smijeh). Dio tetovaža radio sam u Tajlandu, dio na Malti, volio bih još koju napraviti...

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Lani ste bili na presađivanju kose i o tome najnormalnije govorili. To znači da kod vas nema tabu tema, da nemate neugodu pričati o tome?

U današnje vrijeme smatram da ne postoje tabu teme i neugodnosti kada govorimo o nekim osobnim iskustvima i tu ne bi trebale postojati ni predrasude. Nije mi neugodno pričati o tome, upravo suprotno, mislim da je to najbolja stvar na svijetu. To je tvoja kosa, samo premještena. I zato neka svatko radi što želi i što ga čini sretnim. Transplantacija kose je nešto što je meni pomoglo da se osjećam bolje u vlastitoj koži i nema razloga da se to skriva.

Što nakon showa? Imate li već sad dogovorene nove poslove?

Uvijek imam nove projekte u planu i veselim se novim izazovima nakon završetka emisije. Spremam nešto ludo i veselo, ali to je trenutačno još u pripremi, pa ćete uskoro saznati više o tome.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Velika hvala Esplanade Zagreb Hotel (Ul. Antuna Mihanovića 1) na ustupljenom prostoru za snimanje