Ivan Penezić priznao: 'Bacaju mi grudnjake, a jednom su me čak pokušale skinuti na pozornici...'

Pjevača grupe 'Pravila igre', Ivana Penezića (30) ovog vikenda će gledatelji imati priliku vidjeti u HRT-ovom showu 'Zvijezde pjevaju' gdje će biti mentor influencerici Andrei Andrassy (37), a nedavno je za Večernji list priznao kako su ga obožavateljice jednom prilikom pokušale skinuti na pozornici.

- Bilo je tu zaista svega. Od grudnjaka i gaćica na pozornici do potpisivanja ružem na grudi i ostale dijelove tijela. Primao sam i svakakve predmete u kasliću, čitao razne poruke ispred stana, no moram istaknuti kako su me jednom prilikom pokušale skinuti na pozornici i uzeti mi odjeću - objasnio je pa ispričao jednu simpatičnu anegdotu.

Foto: FIlip Kos/PIXSELL

- Dobio sam poziv od obožavateljice da joj budem pratnja na maturalnoj večeri. Nažalost nisam bio u prilici to i ostvariti, ali takve sitnice stvarno cijenim jer nema ljepše stvari nego kad nekome nešto značiš, kad utječeš na njega glazbom i kad ga možeš usrećiti - rekao je Ivan kojemu je jedna večer u srednjoj školi promijenila sve.

Foto: Instagram

Njegovu odluku da se počne baviti pjevanjem potaknula je jedna srednjoškolska večer i pijane karaoke na kojima je otpjevao pjesmu 'I Want to Break Free' grupe Queen. Tada je po pogledima cura shvatio da želi biti pjevač. Dodao je i kako je od tada počeo učestalo vježbati i otkrivati svoj glas.

Glazbom se bavi od treće godine, a najveći utjecaj na to imao je njegov djed, za kojeg kaže da mu je prvu klavijaturicu kupio kada je imao samo tri godine. Djed je odmah shvatio da Ivan ima sluha, a ljubav između njega i klavira traje već 27 godina.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

