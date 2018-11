Ivan Šarić: 'Meni je moja žena Korana najbolja prijateljica'

Komičara Ivana Šarića (32) je na sinoćnje otvorenje Muzeja prijateljstva u zagrebačkom Muzeju Mimara dovela njegova zaručnica, voditeljica i manekenka Korana Gvozić.

- Korana moja me odvela u muzej. Ne znam kako to sve izgleda ovdje, jer nisam još prošao svuda, baš me zanima - rekao je Šarić prije samog ulaska u Muzej i našalio se kako bi volio vidjet i Muzej neprijateljstva.

Muzej prijateljstva je projekt najvećeg ženskog mulimedijskog brenda - miss 7. Osam umjetnica su napravile sedam radova posvećenih različitim sferama prijateljstva.

- Ja mislim da, ako generaliziramo, muškarci možda imaju člvršća priajteljstva, ali što smo stariji i muškarcima i ženama se smanjuje krug pa ostanemo i jedni i drugi na jedno dva dobra prijatelja - objasnio je Šarić svoje viđenje prijateljstva.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Korana i Ivan su se zaručili i trenutno pripremaju svoje vjenčanje.

- Jako je dobra. Prilično smo različiti kada je o odrastanju riječ, ukusu za filmove, ali svjetonazori i moralne vrijednosti su nam jednaki. To je jako važno da bi veza funkcionirala. Nema veze što ne razumije 'Zvjezdane staze' ili ne čita Marvelove stripove koje obožavam. Sa mnom je posljednjih pet godina bila na premijerama svih filmova o superherojima. Jednostavno me oduševljava. Čista je duša i energija - rekao je Šarić za Story.

Par je ovog ljeta putovao po Mediteranu i slavio zaruke. Nakon, Italije i Grčke završili su u Španjolskoj, a Korana je na svom profilu na društvenim mrežama postavila nekoliko romantičnih fotografija.

- Ja imam najbolju prijateljicu. Meni je moja žena najbolja prijateljica - rekao je veselo Šarić.

