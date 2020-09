Ivan Todorić postao tata drugi put: Milica je rodila djevojčicu

Milica i Ivan ovo ljeto dosta su boravili u Dubrovniku pa se Milicu moglo vidjeti u visokom stupnju trudnoće. Sve do nedavno bili su u Hrvatskoj. Inače žive u Švicarskoj, a imaju već sina Vida

<p><strong>Ivan Todorić</strong> (36) kratko nam je potvrdio da je dobio drugo dijete. Bivša srpska manekenka <strong>Milica Mihajlović</strong> rodila je curicu. Par već ima sina <strong>Vida</strong> (3).</p><p>Ovo ljeto dosta su boravili u Dubrovniku pa se Milicu moglo vidjeti u visokom stupnju trudnoće. Inače žive u Švicarskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva Todorić na Vortex krstarenju</strong></p><p>Ponosna je i <strong>Iva Todorić</strong> (44), koja je tetka postala peti put. Njen brat <strong>Ante</strong> s bivšom Miss Hrvatske <strong>Martinom Novosel</strong>, od koje se rastao prije dvije godine, ima troje djece.</p><p>Milica i Ivan upoznali su se kad je bio na službenom putu u New Yorku prije 11 godina gdje je ona nosila modnu reviju. Bila je to, kako su oboje rekli, ljubav na prvi pogled. Nakon šest mjeseci veze Milica je upoznala Ivanove roditelje u Zagrebu na svadbi <strong>Ivana Valentića </strong>kojem je Todorić bio kum. Nakratko su prekinuli nakon pet godina veze. Pomirili su se pola godine poslije na proslavi Miličinog rođendana u Beču.</p><p>Nagađalo se i da su se Milica i Ivan i vjenčali u jeku afere Agrokor prije tri godine. Prinova u obitelji Todorić osmo je Gazdino unuče. Kad se rodio Vid, ponosni djed napisao je na svojoj društvenoj mreži: 'Sreća koja se ne može opisati riječima, ali koja jednostavno traži da se podijeli sa svima. A danas je takav dan. Rodio se još jedan Todorić, mali Vid! Sve na ovom svijetu mogu mi oduzeti, mogu me ponižavati i progoniti, ali najveću vrijednost nikada nisu i neće moći – moju obitelj . I za nju se nikada neću prestati boriti'.</p>