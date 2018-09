Ivan Zak: Buduću zaručnicu ću zaprositi da nitko neće znati...

Za pjesme poput ove ne treba puno vremena, na njima se čuje da su nastale u kratkom roku jer se ta tečnost ne može dobiti matematički, ona se dogodi spontano, rekao nam je Ivan Zak (39) o novoj pjesmi “Laku noć”.

Nastala je u nekoliko minuta, ali prije tri godine, no kako kaže pjevač, čekala ga je u ladici te je nedavno bilo pravo vrijeme za njezinu objavu. Inspiraciju Zak, dodaje, pronalazi u krajnosti, tuzi ili deliriju, no za ovu pjesmu nadahnuće je bilo malo drukčije.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL Pjevaču je veći gušt kada ima koncerte s većim brojem publike nego intimnije zabave

- Inspiracija mi je bila noć. Pjesma govori o tome da muškarci nisu kakvim ih žene opisuju, odnosno ako smo vani, to ne znači da smo loši. Samo smo mladi i zabavljamo se - objašnjava Zak, koji se nada da će za mjesec dana izdati peti album. Osim pjevanja dokazao se i kao tekstopisac, no kako tvrdi, ne voli se uspoređivati s kolegama, pa tako ni s obitelji Huljić, koja godinama piše pjesme za velik broj glazbenika.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Surađivao je s Antonijom Šolom na pjesmi za Zdravka Čolića, a pisao je i za Begine, Kumove, Gazde te tamburaški sastav Ringišpil. Nada se da će se taj popis glazbenika s godinama povećati

- Ne bih se uspoređivao. U glazbi ne postoji mjerenje i broj. Glazba je nešto što volim i, ako ću ostaviti neki trag, onda sam ostvario cilj - smatra pjevač. Imao je prilike surađivati s Antonijom Šolom (39) na pjesmi za Zdravka Čolića (67), pisao je za Begine, Gazde, Kumove te tamburaški sastav Ringišpil, no na Zakovu popisu želja je i jedan glazbenik kojem bi volio napisati tekst za novu pjesmu.

Postoji puno glazbenika koje cijenim i nadam se da ću ostvariti i neku suradnju, no kad bih morao birati tko će otpjevati moju pjesmu, onda bih volio da to bude Mate Mišo Kovač, priznaje nam Zak. Duet bi volio snimiti sa Željkom Samardžićem, ako za to dođe prilika. No ako bi ga željeni glazbenik odbio, pjevač bi i za tu situaciju pronašao rješenje.

Foto: Promo Ne vidi se u manekenskim vodama jer, kako kaže, jedva preživi snimanje spotova. Ne pazi na prehranu, ne ide u teretanu i ne opterećuje se izgledom

- Bio bih uporan i napisao bih novu pjesmu, ne ljutim se ako se pjesma nekome ne svidi jer se o ukusima ne raspravlja, znam da nije do mene nego do pjesme - objašnjava pjevač, koji se bavi glazbom više od dva desetljeća.

Odrastao je uz pjesme Prljavoga kazališta i Gibonnija, a danas sluša Bajagu. Od šeste godine svira gitaru, a prvi bend osnovao je s 14 godina. S vremenom je, ističe, sazrijevao, pa se tako širio i njegov glazbeni ukus te su mu danas drugi glazbenici idoli.

- Uzor mi je svaki kolega koji je opstao 20 godina na ovoj sceni. Tek kad sam ozbiljnije počeo živjeti od glazbe, shvatio sam koliko je teško opstati kao glazbenik, bez skandala, samo tvoja glazba i karizma - kaže Zak. Iako mu je velik broj trenutaka u glazbenoj karijeri izmamilo osmijeh na lice, jedan od njih, tvrdi, ima posebno mjesto u njegovu srcu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Moj nastup u zagrebačkoj Areni u veljači prošle godine. Adrenalin neopisiv, publika kakvu sam samo mogao sanjati. Tako sam se osjećao samo davne ‘96. godine kad sam išao na audiciju za emisiju ‘Pljesak molim’ i ušao u uži krug te na kraju i u finale. Tada se na tu emisiju prijavio više od 800 ljudi. Osjećao sam se neopisivo - rekao je pjevač, kojem više odgovaraju koncerti s većim brojem ljudi nego intimnije zabave.

Foto: Privatni album

- Najveći je gušt kad u isti glas pjevate s nekoliko tisuća ljudi, tada vam srce kuca ko jedno - smatra Zak. Pjevač se neko vrijeme bavio i vođenjem nekoliko noćnih klubova, kafića, sala za vjenčanje, a osim pjevanja, pisanja tekstova, glazbe i produkcije, Zak je sam svoj menadžer, no ipak se nada da će tu ulogu uskoro netko moći zamijeniti.

Foto: Promo

- S godinama naučite da se nitko za vas neće potruditi kao vi sami, pa sam uzeo konce u svoje ruke. Svakako bih volio pronaći kvalitetnu osobu kojoj bih prepustio taj dio, a ja se još kvalitetnije posvetio stvaranju - kaže pjevač, kojem dan završava u osam ujutro, a noći provodi stvarajući glazbu. Zak je također sudjelovao u nekoliko modnih revija i kampanja, no u tim “vodama” ne može se zamisliti.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Nikako se ne vidim u tome jer me to umara, jedva preživim i snimanje spotova - objašnjava Ivan i dodaje kako godišnje dobije i nekoliko ponuda da bude član žirija u televizijskim natjecanjima, no sebe, ističe, ne zamišlja u takvim “ulogama”, a i nema vremena za to. Priznaje da nije dobar kuhar, ali da je zato gurman.

Foto: Promo

- Ne pazim na prehranu, nisam tip za teretanu i ne opterećujem se previše izgledom. Uživam u životu - izjavio je pjevač. Iako pretjerano ne prati modu, njegove obožavateljice ne skidaju oči s njega, a jedna od njih pripremila mu je iznenađenje kojem se, kaže, nije nadao.

Foto: Promo

- Bilo mi je simpatično kad je djevojka ugovorila sastanak, uz razlog da mi želi biti menadžerica, a zapravo me ‘navukla’ jer me htjela osobno upoznati i zbližiti se sa mnom. Bilo mi je simpatično, ali sam na kraju platio kavu i otišao uz ispriku - uz smijeh nam priča Zak i dodaje kako mu obožavateljice do sada nisu nudile ponude za brak, a nada se i da neće jer bi mu bilo neugodno. Otkrio je i kako za njega ne postoji određeni tip žene koja mu se sviđa.

Foto: Promo Zak je prošle godine otvorio studio koji je nazvao prema omiljenom filmu ‘La Bamba’ zbog kojeg je kao dječak počeo svirati gitaru

- Postoji kemija koja se ili dogodi ili ne i o njoj ovisi sve - kaže Zak. Iako nam nije otkrio je li neka djevojka osvojila njegovo srce, rekao je da bi buduću zaručnicu želio zaprositi bez znanja većeg broja javnosti.

- Prosidbu zamišljam kao intiman čin. Nisam sklon dijeljenju svoga privatnog života s drugima - tvrdi pjevač, koji obožava djecu i vidi se u ulozi oca. Iduće godine pjevač će napuniti 40 godina, a sve životne ciljevi i želje još nije ostvario jer, dodaje, bilo bi loše da su mu se već sve ispunile jer ne zna što bi onda radio u životu.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL Obožavateljice ga nikad nisu pitale da se udaju za njega, a to mu, ističe, odgovara jer bi mu bilo jako neugodno da se to dogodi

- Imam još puno želja i planova pa se veselim vremenu koje je ispred mene - zaključuje pjevač.

