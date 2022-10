Ivan Zak o pjesmi koja je prva na YouTubeu: Sve ću učiniti zbog ljubavi, čak i gladovati i bdjeti

U pjesmu sam duboko vjerovao, a prvo mjesto u trendingu, i to ne samo glazbenom, već i onom za 'momentalno najpopularnije na YouTubeu', dokaz su da se izrodilo doista nešto jako dobro, rekao je za 24sata pjevač Ivan Zak (43). S Bobanom Rajovićem (50) prije nešto više od 2 tjedna zapjevao je 'Kilometri ljubavi', koja je uvjerljivo danima držala prvo mjesto na trendingu YouTubea.

Ivan nam je ispričao da je imao odličan osjećaj od početka i visoko mjesto na ljestvici YouTubea je priželjkivao, ali je i jako dobro znao da puno toga ovisi o različitim parametrima. U trenutku kad se ukazala fantastična brojka 'jedan', bio je presretan.

I vi i Boban ste dugo godina na sceni, a i dalje uspijete izluditi publiku svakom novom pjesmom. Koja je tajna?

Klik s publikom. I Boban i ja godinama nastupamo, osjećamo publiku i znamo napraviti onaj magičan spoj. Sve ostalo je - pjesma.

Foto: Matea Smolčić

Mislite li da je pjesma dobro prošla kod publike jer ste oboje otpjevali scenarij s kojim se mnogi mogu poistovjetiti jer su prelazili kilometre zbog ljubavi? Osim toga, i vi ste bili u toj situaciji, pjesma je i napisana zbog bivše djevojke koja se odselila u Beograd?

Mislim da je pjesma dobro prošla jer je ovovremenska i jer smo ju Boban i ja vrlo dobro zajedno iznijeli, obojica smo ju otpjevali iz duše. Nisam ju napisao bivšoj djevojci niti bivšim djevojkama, to je netko u jednom trenutku objavio u nekom članku i eto upamtilo se, no to je netočno. Pjesmu sam posvetio ljubavi generalno, ljubav spaja i prevladava sve ponore i poraze, ljubav nas pokreće. Zbog ljubavi smo u stanju putovati, gladovati, voziti, bdjeti – što god je potrebno. Razmišljajući o ljubavi prikazao sam ju simbolički, kao put koji spaja, a ne razdvaja.

Foto: Promo

Kako to da ste se sjetili Bobana za duet? Je li to bio neki interni dogovor da kad budete imali pjesmu za njega da mu se javite?

Boban i ja se znamo godinama, on je moj kolega i drug za kojeg me vežu lijepe uspomene iz najranijih dana, kluba Lampaša, koncerata i nastupa….mnogo toga smo prošli i proživjeli i kad sam razmišljao o ovom duetu, izbor je bio jednostavan i prirodan – nikad nije ni postojala druga opcija. Boban je odlično reagirao kad je prvi put čuo pjesmu, otpjevali smo ju, preslušali i znali smo da je to to. Sve ostalo je bilo lako i išlo je glatko.

Foto: Promo

Kako je bilo snimati s Rajovićem?

Snimanje je proteklo u najboljem redu – odužilo nam se obojici zbog poslovnih obaveza koje imamo i on i ja. Znate i sami da Boban živi u tri države, mnogo nastupa i putuje, a s druge strane i mene stisnu obaveze pa smo ponekad morali čekati trenutak da se uskladimo i pojedine dionice, gdje smo obojica bili potrebni, odradimo zajedno. Kod snimanja spota nisu nam uvijek išle na ruku ni vremenske prilike no na kraju mislim da smo doista napravili dobar posao.

Koji su planovi za dalje? Spremate li neki koncert? Imam osjećaj da vas se publika zaželjela, a vidi se i po 2,5 milijuna pregleda...

Radi se punom parom, na stolu je pregršt novih ideja i materijala….u studiu se doista razvila odlična radna atmosfera i veliko mi je zadovoljstvo provoditi konstruktivno radno vrijeme s kolegama i stvarati nove priče – vjerujem da će mnogima biti zanimljivo ono što predstoji. Što se koncerata tiče, osim regularnih već potpisanih nastupa do kraja godine, svakako razmišljamo i o turneji. Da, publika je željna nas i mi smo željni publike. A to nikad ne može biti loše.

Foto: Matea Smolčić

