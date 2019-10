Ivana Banfić 'izbacila' nogu na reviji, a Celzijus se 'zakopčala'

Revija modnog brenda Duchess, iza kojeg stoje poduzetnica Snježana Mehun (48) i dizajner Antun Tin Brišar, bila je u utorak navečer, a privukla je nekoliko poznatih lica u palači Dverce.

Na reviji su se pojavili pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (37), radijska voditeljica Ecija Ivušić (32), manekenke Maja Cvjetković (33) i Antea Kodžoman, pjevačice Ivana Banfić (49) i Kim Verson (26), spisateljica Josipa Pavičić (41), modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (67), televizijska voditeljica i pjevačica Renata Končić Minea (42) i modni stilist Neven Ciganović (47).

Ivana Banfić odjenula je crnu, dugu haljinu s dubokim prorezom koja je isticala njezine noge. Poput nje je bila i Ecija koja je imala zlatnu haljinu sa šljokicama, a osim noge 'izbacila' je i dekolte.

Antea Kodžoman na sebi je imala kratku haljinu, a Nives se za ovu priliku odjenula drukčije nego inače. Imala je crnu haljinu kojom je sakrila poprsje.

Snježanu je na reviji podržavala majka, ali i njezin dečko, austrijski poduzetnik Franz Schillinger, koji joj je pomogao oko priprema.

- Franz je tu već par dana i podržava me. Malo mu je to sve neobično. Prošli put je bio gost, a danas, kako i sam kaže, radnik jer je pomagao, nosio vrećice i sve što ide s tim. To je onaj malo neglamurozniji dio koji ljudi ne vide - otkrila nam je Snježana.

