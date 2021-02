Volim nove izazove, dobro mi je zabavljati se i isprobati sve što me zanima. Nisam tip koji ima očekivanja, takvo razmišljanje sam odavno napustila. Kada nemamo očekivanja, puštamo se toku i bude točno onako kako treba biti. Tako ja živim i vjerujem, ispričala nam je pjevačica i dance zvijezda devedesetih Ivana Banfić (51), koju gledatelji imaju priliku vidjeti u kulinarskom showu “Tri, dva, jedan - kuhaj!”. U show se prijavila s prijateljem Velimirom Grgićem, s kojim sve do showa nije zajedno kuhala, ali govori kako je brz i spretan u kuhinji.

- Radili smo zajedno na mojoj knjizi ‘Devedesete’ koja je izašla netom prije lockdowna, vrlo smo slični karakterno i dobro se slažemo. Velimir je otvoren prema svemu - objasnila nam je pjevačica, koja kuha i kod kuće, osobito otkako nema koncerata i izlazaka u restorane koji su zatvoreni zbog pandemije korona virusa.

- Radim domaću tjesteninu od domaćih rezanaca, špagete, domaće zagorske štrukle, volim raditi azijske specijalitete, proučavam veganski način prehrane, obožavam raditi kolače, istražujem svjetske kuhinje. Otkrila sam novi svemir u kulinarstvu - otkrila nam je Ivana i dodala kako je pravi majstor u kuhinji i njezin sin Jan (11), koji kuha od sedme godine.

- I suprug i ja volimo kuhati, obožavamo jesti, volimo druženja uz hranu, tako da je Jan uz nas sve naučio. Mi bismo ga uvijek uključili da on nešto radi, sjecka, mijesi, njega to sve jako zanima. On je rođen za kuhara jer drukčije doživljava pripremu i odnos prema jelu. Zna se jako razljutiti kada vidi da netko kuha samo da kuha ili da baci šniclu mesa onako bez veze na tavu, bez poštivanja toga komada mesa za koje je dala neka životinja svoj život da bi mi jeli - ispričala nam je Ivana, koja osim što snima show i sve više kuha, u predahu od koncerata i meditira, pleše, vježba jogu, skija, čita te se druži s prijateljima.

Govori kako se ništa osobito nije promijenilo zbog pandemije koja je “zaustavila” čitav svijet. Jedino što joj je trenutačno onemogućeno su putovanja i koncerti.

- Dobro mi je, uživam u životu. Imam više vremena za sebe i bližnje - rekla nam je Banfić. Smatra kako se treba prilagoditi živjeti u okolnostima u kojima smo trenutačno.

- Kada je stupio lockdown, meni je bilo prekrasno. Bila sam s obitelji, sa sinom u prirodi, šetali smo, sa suprugom sam radila vrtu. Spavala sam kada sam htjela, kao na godišnjem. Mogla sam očajavati i gledati sve najgore. Sigurno se ne bih tada dobro osjećala. Vrijeme je velikih promjena i ja im se veselim - ispričala je pjevačica, koja na čitavu situaciju zbog nemogućnosti nastupa u pandemiji ne gleda toliko negativno kao brojni njezini kolege. Za nju ništa nije stalo. U mjesecima bez nastupa stvarala je nove pjesme.

- Još ih stvaram. Prva koja je izašla tijekom lockdowna je vesela dance pjesma ‘Celebrity’. Snimili smo spot za nju tako da su se ljudi snimali u svojim domovima kako se zabavljaju uz moju pjesmu. Poslali su mi snimke od kojih je potom nastao videospot - objasnila je pjevačica. Iako se dance zvijezda dobro snalazi u novim uvjetima, nedavno je doživjela traumu. Sa suprugom i sinom živi u Staroj Drenčini, nedaleko od Petrinje i epicentra nekolicine snažnih potresa koji su pogodili središnju Hrvatsku prije nešto više od mjesec dana. Srećom, svi su bili u redu, no Banfić je doživjela veliki šok. Nije mogla spavati i jako se bojala.

- Tresem se na svaki šušanj, šum, ne mogu biti u kući i u zatvorenom prostoru, u tijelu mi je potres, svaka stanica je u strahu ali onom iskonskom strahu, traumi koja je proživljena. Mentalno mi je sve jasno, ali tijelo je prepadnuto - napisala je tada na društvenim mrežama. No govori nam kako je sada mirnija, a potres je daleko iza nje.

- Neću se vraćati u to sjećanje. Zahvalna sam što sam imala to iskustvo i ponizna pred planetom Zemljom i njezinom prirodom. To iskustvo me naučilo poniznosti, zahvalnosti na životu koji mi je darovan. Želim svima koji su to prošli da shvate što je u životu važno - zaključila je Banfić.