Ivana i Loreta izgubile dvoboj: Poskliznule su se na palačinke

Na 321-trgu se odigrao neizvjestan duel za ulazak u finalni tjedan. Loreta i Ivana pokazale su se vrlo jakim konkurenticama Nikolini i Ottu. Njihovo vrlo zanimljivo predjelo i glavno jelo pobralo je ovacije žirija, a Zadranke su vodile u duelu sve dok na red nije došao desert. Svojom verzijom američkih palačinki razljutile su Matu Jankovića.

Foto: RTL televizija

- Pokazalo se da u eliminacijskim izazovima presuđuje desert, a vi donesete ovo?! Nisam zadovoljan jer smatram da možete više i bolje. Muči me to jer ste unaprijed pale, bez ispaljenog metka. Pristale ste na kompromis koji jednostavno nije dovoljno dobar. I normalno da ću biti ljut, jer ako već dođeš do tud, onda ideš i glavom kroz zid - rekao je Mate.

Foto: RTL televizija

Dodao je kako bi prijateljicama dao visoku ocjenu da su palačinke 'barem lijepo isprezentirale'. Ivan Pažanin se složio da su Loreta i Ivana pale na banalnoj stvari jer su napravile vizualno neugledan desert, što je bila 'tragedija za njih jer su mogle izvući kuhoboj u svoju korist'.

Nikolina i Otto su za svoju tortu od mrkve dobili pohvale, ponajprije za dobio inovativnost i drugačiji, moderan pristup pripremi, ali i nekoliko kritika kako je je desert ljepljiv, ne osjeti se mrkva te da je pjenica zastarjeli element u slastičarstvu.

Foto: RTL televizija

Međutim, prikupili su dovoljno bodova za prolaz u četiri najbolja kuharsko-amaterska para šeste sezone showa. S obzirom da su se tijekom showa zbližili s konkurenticama, nisu bili previše sretni pobjedom, pa su na kraju kuhoboja pale i suze.

- Dobile smo jako lijepe riječi, a izgubile smo za samo tri boda. Nismo se osramotile jer smo za dvoboj dobile stvarno dobre ocjene. Poskliznule smo se na palačinke kao na koru od banane. Kada smo vidjele što nosimo na tom tanjuru, znale smo da je katastrofa - komentirala je Ivana dok Loreta nije skrivala suze.

Foto: RTL televizija

- Sve u svemu, želimo se zahvaliti svim kandidatima, prije i poslije nas, na stvarno ugodnom društvu, na lijepom iskustvu, naučile smo puno toga. Na primjer, ja sam naučila da je moj prag tolerancije iznimno visok! Drago mi je što sam ovo doživjela jer ću za 30 godina reći svom sinu: 'Evo, mama ti je na televiziji bila' - ispričala je Loreta smijući se.

Pred preostalim natjecateljima je posljednji krug za ulaz u finale. Ružica i Barica, Davorka i Vjeko, Andrea i Barbara te Nikolina i Otto bore se za titulu najboljeg u finalnom tjednu kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!', od ponedjeljka 28. svibnja u 21:30 na RTL-u.