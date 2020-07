Ivana Knöll je 'izbacila' guzu na Ferrariju: 'Prava si sponzoruša'

<p>Bila je sasvim 'obična djevojka' iz susjedstva, no onda se pojavila na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, gdje su je kamere 'ulovile' kako strastveno navija.</p><p><strong>Ivani Knöll </strong>(27) se od tada život u potpunosti promijenio. Postala je popularna, što je iskoristila pa je pokrenula brend kupaćih kostima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a najčešće pozira golišava.</p><p>Sada je pratitelje na Instagramu 'počastila' nešto drugačijim izdanjem.</p><p>Pozirala je u crnoj haljini i štiklama, i to pored luksuznog crvenog Ferrarija. Kako ona to najbolje zna, 'izbacila' je guzu te je zavodljivo gledala u kameru.</p><p>- Vjerujem da se većina stvari može reći u nekoliko redaka - napisala je u opis objave.</p><p>I dok je većina pratitelja pisala Ivani kako je seksi, zgodna i lijepa, bilo je i onih koji su je 'napali'.</p><p>'To se zove sponzoruša', 'Lako se s Ferrarijem slikati, ajde s Opelom', neki su od komentara na društvenoj mreži.</p><p>Jedan obožavatelj ju je upitao 'Kada su kupila ovaj lijepi autić?', no Knöll mu zasad nije odgovorila...</p>