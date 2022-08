Ivana Knoll na crvenom tepihu u Capriju srela Jamie Foxxa: 'Prišao mi je i pohvalio izgled'

U subotu, 30. srpnja u bivšem samostanu Certosa di San Giacomo na otočiću Capri u Italiji održana je najveća do sada i šesta po redu dobrotvorna gala svečanost koju organizira LuisaVia Roma za UNICEF. Događaj je okupio oko 900 gostiju, uključujući i mnoge poznate zvijezde, kao što su glumci Jamie Foxx (54), Leonardo DiCaprio (47), Casey Affleck (46), Jared Leto (50), Ed Westwick (35) i mnogi drugi.

POGLEDAJTE VIDEO:

U ponoć je nastupila glazbena diva Jennifer Lopez (53), a ovo joj je bio prvi nastup u ulozi gospođe Affleck. Njezin koncert u prvom redu pratila je i naša najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (29), koja je na Capri stigla 21. srpnja.

- Došla sam na odmor kod prijatelja u Hotel Punta Tragara pa sam si spojila ljetovanje i odlazak na galu. Jennifer sam pratila iz prvog reda, a mogu reći da su cijeli njezin nastup i performans bili fenomenalni - otkrila nam je Knoll rekavši kako je J.Lo počela u ponoć, a pjevala je oko sat vremena.

Lopez je stigla na pozornicu u tigrastom odijelu s perjem i šljokicama, a djelo je to modnog dizajnera Roberta Cavallija čiju je haljinu imala i naša Ivana.

Stol do nje nalazio se američki glumac Jared Leto, a na eventu je susrela i mnogo poznatih. Ispričala nam je i jednu anegdotu koja joj je uljepšala ljetovanje. Naime, večer prije gale šetajući ulicom susrela se sa glumcem Jamiejem Foxxom, s kojim se i fotografirala.

- Šetala sam se ulicama Caprija, a onda me ugledao Jamie. Prišao mi je, pohvalio mi izgled i zatražio me Instagram. Odmah me zapratio i lajkao nekoliko fotografija, a nakon toga smo se i fotkali - kaže nam uzbuđeno Knoll, koja je zasjala u kreaciji talijanskog modnog dizajnera Roberta Cavallija.

Odjenula je dugu crnu haljinu na jedno rame s visokim prorezom koji joj je istaknuo vitke noge. Proreza je bilo i na gornjem dijelu haljine pa joj se mogao vidjeti i maleni dio trbuha i grudi. Cijelu kombinaciju upotpunila je crnim štiklama sa srebrnim detaljima i skupocjenom kožnom torbicom modne kuće Chanel.

Aukciju na svečanoj dobrotvornoj gali vodio je Simon de Pury, a skupilo se ukupno oko 8 milijuna eura. Sa skupljenim sredstvima podržat će se UNICEF-ovi hitni programi, s fokusom na Ukrajinu i Siriju.

Najčitaniji članci