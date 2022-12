Ivana Knoll na poligrafu otkrila je li vodila ljubav u javnosti, a i s kojim nogometašima se čuje

Upucavali su mi se nogometaši. I domaći i strani, očito sam popularna u tim krugovima, rekla nam je prije dvije godine Ivana Knoll (30), koju su nakon 'vatrenog' navijanja u Rusiji proglasili najzgodnijom hrvatskom navijačicom. U serijalu 'Poligraf' iz 24SATA ORIĐIĐI PRODUKCIJE, atraktivna Ivana progovorila je o ljubavi, poslu, ali i bliskosti i druženju s Nives Celzijus.

Preko puta našeg inspektora sjela je tada u pripijenoj crnoj majici i pokušala ga šarmirati dekolteom, no takvi trikovi ne prolaze kod njega. Svaku laž poligraf prepoznaje pa je Ivana morala biti u potpunosti iskrena.

Jeste li ikada vodili ljubav na javnom mjestu? Sve je to čekala Ivanu na 'vrućoj stolici'. Na pitanje je oko vođenja ljubavi na javnom mjestu morala je dobro razmisliti, no priznala je da je to učinila.

- Jedino čega se sjećam je auto. Bio je parkiran na javnom mjestu - rekla je Knoll kroz smijeh.

Mnoge zanima plaća li sama ta putovanja ili je netko drugi financira, a Ivana je napokon odlučila stati na kraj svim tračevima.

- Moji roditelji su tolerantni, ali otac bi sigurno volio da se fotkam malo drugačije - objasnila je Ivana koja je rekla da joj je otac financijski sve omogućio. Rekla je i kako joj se javljaju nogometaši, ali u poligrafu nije otkrila koji već je pojasnila kako joj se javljaju i drugi sportaši.

Za srpske medije svojevremeno je rekla da se dopisuje s nogometašima Juventusa i Reala te da je kao djevojčica bila golman.

- Evo, Juventus i Real Madrid. Ta dva ću vam otkriti i to je to - tajanstvena je bila Ivana.

Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Poligrafsko ispitivanje provedeno je u detektivskoj agenciji Di-Dext. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.

