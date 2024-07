Ivana Knoll objavila fotku sa slavnim DJ-em, on nastupio na zadnjoj večeri Ultre u Splitu...

Najpoznatija hrvatska navijačica koja se lagano probija u DJ svijetu, Ivana Knoll, objavila je novu fotografiju na svom Instagram profilu sa slavnim DJ Snakeom. Glazbenik je prstom prekrio usta, a Ivana je imala veliki osmijeh na licu.

Foto: Instagram

- Turn down for what? - napisala je u opisu objave što bi značilo 'odbiti za što?', a tako se zove i veliki svjetski hit tog DJ-a. Objavila je i snimku gdje je zaplesala na hitove DJ-a.

Francuski DJ Snake, pravog imena William Sami Étienne Grigahcine, glazbeni je producent alžirskog porijekla i bio je jedan od najvećih zvijezda ovogodišnje Ultre.

Tijekom nastupa na trećoj večeri Ultre u Splitu čestitao je Španjolcima na osvojenom Europskom nogometnom prvenstvu i tako zaradio ovacije okupljene publike. Na svoj nastup DJ Snake stigao je u Rimčevoj Neveri.

Ivana Knoll ove je godine debitirala na Ultri i to prvu večer. Njezini obožavatelji iz prvih redova cijelo vrijeme su je bodrili. 'Ivana, Ivana', vikali su njezino ime čim se pojavila na pozornici.