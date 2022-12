Ivana Knoll odgovorila srpskom oficiru: Da, ja sam tu na tajnoj misiji, no jedna stvar je netočna

Influencerica Ivana Knoll (30) odgovorila je Iliji Kajtezu koji ju je komentirao na srpskoj televiziji Studio 'B', tijekom emisije 'Bez kompromisa'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je uvijek šahovnica i nevjerojatan broj pratitelja, dosta je stranaca i to klizi u neki polupolitički projekt. U životu i politici ne postoji slučajnost. Neki će misliti da je to njen osobni projekt, no kasnije će se ispostaviti da je to dobro planirani projekt, da iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne obavještajne službe čiji je na ovim terenima podizvođač hrvatska obavještajna služba - rekao je Kajtez.

Ivana se oglasila iz Dohe i u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV, Barbarom Štrbac, odgovorila Kajtezu.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

- I pozdrav svim gledateljima Dnevnika Nove TV. Javlja vam se tajni agent zapadnih službi Ivana Knoll. Pozdrav iz Dohe, gdje sam na tajnom zadatku zvanom Svjetsko prvenstvo - rekla je Ivana te nastavila:

- Moram priznati da veće budalaštine od ovog nisam čula i žao mi je samo što su iznijeli jedan jako netočan podatak, a to je da imam dva milijuna pratitelja, kad imam gotovo tri milijuna.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

O ovoj situaciji pričala je i bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović te rekla:

- Voljela bih da se ponašamo kao dobri susjedi i cijenim iznimno one koji su se veselili našem uspjehu i čestitali, kao što su Novak Đoković i mnogi drugi. Mislim da ove zlobne komentare treba ignorirati jer oni su uglavnom izraz nekih frustracija.

Foto: Hasan Bratic/DPA

Najčitaniji članci