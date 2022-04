Ivana Knoll otkrila: Amerika me želi, a naši ne. Od HNS-a nikad nisam dobila čak ni ulaznicu...

Naša najvatrenija navijačica, influencerica Ivana Knoll (29), postala je poznata kao najljepša hrvatska navijačica, a nakon toga počela je razvijati karijeru na društvenim mrežama i u modi. Danas surađuje sa svjetskim brendovima, ima stotine tisuća pratitelja, a kaže da je u Hrvatskoj nisu prihvatili.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pokrenula sam liniju kupaćih kostima na crveno-bijele kockice, poznatiju pod nazivom CROkini, a moj brend posluje uspješno već tri godine. Od Hrvatskoga nogometnog saveza nisam dobila nikad nikakvu podršku, čak ni ulaznicu, a ovdje su me pozvali na Super Bowl, koji je najveći američki event - objasnila je Ivana.

Osim vlastita modnog brenda otvorila je i obrt jer zarađuje pozamašne iznose na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prate je 532.000 ljudi, a svojim fotografijama često ih oduševi.

- Kod nas još sve to zaostaje. Prvo, ljudi neće niti priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina - kaže.

Knoll je istaknula da smatra vrlo žalosnim što podržavamo uspjehe mnogih stranih zvijezda, a domaće nikako ne prihvaćamo.

- Kod nas je problem isto tako što smo vrlo konzervativna zemlja u kojoj je i dan-danas neprihvaćeno slikati se u rublju i kupaćim kostimima, a kako biste kupili da ne vidite kako to na tijelu stoji - pita se.

Dodala je kako kod nas nije prihvaćen seksepil i kaže da nigdje drugdje na svijetu nije tako. Imala je, govori, milijun ponuda od različitih sponzora vani, a u našoj zemlji rekli su joj kako treba smanjiti broj fotografija u kupaćim kostimima na društvenoj mreži. Knoll se za pet godina vidi i dalje kako putuje svijetom, a svoj posao je opisala: "Ja sam model, content creator i glumica i magistar grafičke tehnologije".

- Jako sam sretna jer radim to što volim, a najvažnije je biti prirodan i iskren - zaključila je naša najpoznatija navijačica. Inače, sretno je zaljubljena već devet godina. Trenutačno je u Kostariki zbog posla, a onda ide, također poslovno, na mjesec dana u ubrzani Los Angeles. No, kako kaže: “Kao veliki putnik svugdje pođi, ali kući uvijek dođi”.

Najčitaniji članci