Ivana Knoll: 'Pokušavaju me nagovoriti na OnlyFans. Nije to za mene, nisam tako odgojena'

Ivana Knoll priprema se za Europsko prvenstvo koje počinje 14. lipnja, a održat će se u Njemačkoj. Naša vatrena navijačica ponovno će s tribina bodriti našu reprezentaciju, a uoči EP-a je dala intervju za njemački BILD. S novinarima se sastala u Zagrebu, a kako pišu, zahtijevala je da intervju odrade na njemačkom jeziku.

- Rođena sam u Frankfurtu i imam njemačku putovnicu. Kad sam imala osam godina, s obitelji sam se preselila u Hrvatsku. Već duže vrijeme radim na usavršavanju jezika da mogu pričati njemački s ekipom na Europskom prvenstvu - poručila im je Knoll.

Ivana će pratiti sve utakmice u Njemačkoj.

- Dolazim u Berlin 10. lipnja. Hrvatska će ondje 15. lipnja igrati protiv Španjolske. Četiri dana kasnije sam u Hamburgu na utakmici protiv Albanije, a onda 24. lipnja u Leipzigu na utakmici protiv Italije. Pratit ću sve utakmice Hrvatske i nadam se da ću ostati u Njemačkoj do finala - kaže. Navijačica je otkrila i da još uvijek ne zna što će nositi na prvenstvu. 'Ili imam nešto brzo skrojeno ili ću samo zalijepiti hrvatsku zastavu na odjeću koja mi se sviđa. Radila sam to i u Kataru', rekla je, a dodala je i da joj je najdraži nogometaš Luka Modrić.

KATAR 2022 - Ivana Knoll spremna za utakmicu protiv Maroka i osvajanje bronce | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Knoll je progovorila i o tome da ju brojni ispituju kada će se pridružiti OnlyFansu ili se fotografirati za Playboy.

- Puno ljudi me pokušalo nagovoriti na OnlyFans. Ali to nije za mene, nisam tako odgojena. Čak su me jednom pozvali u New York na intervju. Na licu mjesta sam saznala da su me samo htjeli uvjeriti da se registriram na OnlyFans. Tada sam bila stvarno ljutita. Nakon toga su se ponude smanjile, ali sada, pred Europsko prvenstvo, ponovno dobivam puno mailova i poziva. Doduše, uvijek ih otkazujem. Već nekoliko mjeseci dosta ljudi prijavljuje moje objave na Instagramu, pa ih moram brisati. Nadaju se da ću otići na OnlyFans kada više ne budem mogla objavljivati ​​na Instagramu. Ali ja to neću učiniti - ispričala je. Ivana se ranije fotografirala za hrvatsko izdanje Playboya, ali kaže da nikada ne bi pozirala gola.

Champions League Final - Manchester City v Inter Milan | Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS