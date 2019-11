Knöll voli provocirati pratitelje: 'Ovu dužinu haljine preferiram'

Ivanu Knöll (26) su za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji prozvali najzgodnijom hrvatskom navijačicom. I dalje rado prati utakmice hrvatske reprezentacije, a sa svojim pratiteljima se 'zbližila' još i više pa ih stalno obavještava o tome što radi i kako joj prolaze dani.

POGLEDAJTE INTERVJU S IVANOM:

Iako je kalendarski jesen, Ivana i dalje objavljuje fotografije u kupaćim kostimima i provokativnim modnim kombinacijama. Tako je ovoga puta na društvenim mrežama pozirala u uskoj i kratkoj bež haljini koja joj je jedva pokrivala stražnjicu.

Stajling je upotpunila visokim potpeticama koje su joj dodatno naglasile vitke noge.

- Kad me pitaju koju dužinu haljine preferiram - napisala je Ivana.

Pratiteljima se objava očito svidjela jer je 'zaradila' preko devet tisuća 'lajkova', a ispod su uslijedili i brojni komplimenti.

- Divna si. Izgledaš kao model, a lijepa ti je i haljina - pisali su ispod fotografija 'zaljubljenici' u Ivanine kreacije i svakodnevne aktivnosti.

Onima koji su fotografiju promatrali neko vrijeme nije promaknulo ni to da Ivana i dalje ima savršenu boju koja je do sada, ističu, već nestala s tijela onih koji su se ovog ljeta sunčali na plažama. Smatraju da je to zato što Ivana često putuje u toplije kraje pa održava boju.

Ivana obožava putovati pa se, osim kratkih putovanja, odvaži i na ona daleka. Zato se sredinom rujna uputila na odmor u Indoneziju. Povod za egzotični Bali bio je rođendan njezina dugogodišnjeg partnera kojeg Ivana skriva od očiju javnosti, a svojim je obožavateljima i tamo dala uvid u sve ljepote tog kraja.

