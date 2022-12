Ivana Kovač: 'Svaki nastup s ocem je emotivan. Više nemam tremu, jako volim biti na bini'

Pjevačica Ivana Kovač (45) je u posljednjem tjednu 2022. godine izbacila novi hit 'Lom', a priprema se za nadolazeći nastup na novogodišnjoj noći u Vukovaru.

Ivana je trebala nastupati zajedno s ocem, legendarnim pjevačem Mišom Kovačem (81), no zbog bolesti Mišo navodno neće prisutvovati toj spektakularnoj večeri.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ivana je slijedom okolnosti kasnila sa spotom, stoga se odlučila za objavu pjesme odmah nakon praznika kada se svi spremaju za najluđu noć.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Nisam nikad razmišljala o nekom drugom žanru, dapače kad sam krenula u solo karijeru bila sam odlučna da to uvijek budu pjesme u zabavnom žanru. No, nikad ne reci nikad, ali ako i bude neka pjesma rock žanra to će biti samo izlet - otkrila je pjevačica za Večernji list.

Tvrdi i da se ocu sviđa nova pjesma te da ju više ne ispituje za pjesme na kojima radi. Na početku joj je davao savjete, ali sada mu ni ne šalje pjesme dok nisu potpuno gotove.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Svaki nastup s mojim ocem je emotivan. Tremu nemam od davnih dana, jednostavno volim biti pred ljudima i to je meni kao da idem popiti kavu. Jako to volim, to je moj život, moj gušt i moje biće ustvari - kaže Ivana.

Za ovu godinu kaže da je bila odlična, svemu pristupa s pozitivnim mislima i veseli se početku 2023. koja će nada se, biti još bolja.

