Ivana Radovniković: 'Svaki dan me pitaju kada će nova pjesma'

Počela me hvatati nostalgija za koncertima. Nije prošao dan a da me netko, pa i na blagajni dućana, nije pitao: ‘Kad će nova pjesma’, priča Ivana Radovniković (33).

Foto: Getty Guliver

Zadranka, koja je prije 15 godina sudjelovala u prvom hrvatskom glazbenom showu Story SuperNova Music Talents, ponovno se vraća na scenu s pjesmom “Lavine”. Sina Filipa rodila je 2016., a u svibnju ove godine rodila je Frana.

- Zbog visokog rizika od prijevremenog porođaja obje sam trudnoće provela u krevetu i nije bilo lako ni fizički ni psihički proživljavati iščekivanje bebe u neizvjesnosti i strahu - otkrila nam je i dodala da zavidi ženama koje imaju normalnu trudnoću. No ističe kako ne žali što je izabrala majčinstvo iznad karijere.

Foto: Screenshot

- Mogu žaliti koliko god hoću, ali ponekad morate odabrati između prioriteta. Za žene je taj trenutak najčešće majčinstvo jer sve druge uloge u tom trenutku padaju u drugi plan, ali ne zauvijek - kaže Ivana.Objašnjava da je lijepo imati veliku obitelj, no kaže da sa suprugom Stjepanom Markovićem ne planira prinovu. Svog odabranika upravo je upoznala u showu Story SuperNova kad je imala samo 17 godina.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Stjepan i ja samo vjerojatno dio priče zbog kojeg bih ponovila sve u trenu. Ni na kraj pameti u tim godinama mi nije bilo da ću tamo upoznati budućeg supruga. Svi natjecatelji i produkcija su znali što se događa, iako smo mi mislili da smo jako diskretni. Bili su nam velika podrška tada, ali i sada nakon toliko godina - izjavila je Ivana. Vjenčali su se nakon deset godina veze u Rovinju, a upravo je Stjepan taj koji joj je podržavao i pomagao dok je kod kuće čuvala sinove.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Prije nego što smo dobili djecu, suprug i ja smo se pobrinuli da se naša obitelj može uzdržavati, uz to Stjepan je prihvatio na sebe povremeno dodatan posao u financijama. Svaki roditelj će vam reći koliko je lijepo biti s djecom, ali samo neki će vam priznati koliko je teško biti stalno kod kuće - objasnila je pjevačica. Show joj je “donio” supruga, ali i obožavatelje.

Foto: PR fotografije

- Nisam znala što očekivati od natjecanja jer je bio prvi takvoga koncepta u Hrvatskoj i plijenilo je nikad viđenu pozornost publike. Televizija je eksplodirala, sponzori su se tukli za svaku minutu reklame, bilo je to pravo zlatno doba. Ni u najluđim snovima nisam mogla pomisliti da će mi tako nešto biti odskočna daska - ističe Ivana. Bizarne situacije koje se danas vjerojatno događaju samo nekim globalno slavnim osobama jedno su vrijeme, kaže Ivana, bili njezina svakodnevica.

Foto: PR fotografije

- Zaštitari su išli svuda s nama, nismo se mogli voziti javnim prijevozom da ne zaustavimo isti zbog količine ljudi koja se pokušavala progurati u tramvaj zbog autograma. Rulja nas je doslovno u nekoliko navrata pregazila, trgali su s nas ogrlice, jakne i kape, ma bilo što su mogli uzeti kao neki suvenir. Plakali su, vikali i razbijali kada bi netko od nas ispao u emisiji - izjavila je. Išlo je toliko daleko da su ih, objašnjava, morali preseliti na tajnu lokaciju jer su obožavatelji dan i noć čekali pred hotelom.

Foto: YouTube

- Jednom smo imali i policijsku intervenciju kad su nam na toj tajnoj lokaciji ljudi usred noći pokušali ući u kuću preko krova. Danas samo pomislim kako takav oblik slave nije za mene, ali drago mi je da sam to iskusila. Bila je to velika škola - kaže i dodaje da današnji realityji služe svrsi, televizija zarađuje, no komentari publike su, kaže, neukusni. Nakon povratničkog singla planira i album. A može li se uspjeti ako se prekine karijera na neko vrijeme, dodaje:

- Može se uspjeti i u jedan dan, to je ‘in’, bitno se samo domoći svojih 5 minuta, a danas je to bar lakše nego ikad. Možete biti apsolutno lišeni talenta, vještine i znanja ako je cilj samo biti poznat.

POGLEDAJTE VIDEO: