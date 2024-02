Ivanka Mazurkijević: Kad Mrle sa mnom nastupa ne nosi štikle

Drugačija je to glazba od Leta 3 i Stampeda. Nije to klasična Mrletova zafrkancija, nego ozbiljan koncept naše glazbe koju radimo u svijetu kazališta i filma. Tematika je malo teža, a Mrle je i u drugom ruhu, nema štikli, smije se Ivanka Mazurkijević. Pjevačica benda Stampedo sa životnim i poslovnim partnerom Damirom Martinovićem Mrletom nastupa kao dvojac Mr.Lee & IvaneSky u petak u Hrvatskom domu Split.

'ŠČmanija je bila toliko jaka'

Nastavak je to njihove turneje koja je započela lani s promocijom ploče ''Magelli'', a dvojac ju je kratko stavio na čekanje zbog ŠČmanije.

- ŠČmanija je bila toliko jaka da je 'poklopila' našu ploču, ali sad nastavljamo - kaže nam Ivanka.

Njihova ploča ''Magelli'' nastala je upravo u čast Paola Magellija, jednog od najcjenjenijih redatelja. Mrle i Ivanka godinama rade primijenjenu glazbu za kazalište i film.

- S Magellijem surađujem 17 godina, a Mrle desetak - dodaje Ivanka.

'Mrletu ništa nije strano'

Koncertima Mr.Lee & IvaneSky sublimiraju skladbe u posebnoj koncertnoj formi. Zajedno i odvojeno osvojili su mnoštvo Porina za odvojene kazališne predstave, Zlatnu Arenu za film "Sonja i bik", a soundtrack "Kauboja" odveo ih je do Amerike. No najponosniji su sa svojih sedam od osam zajedničkih albuma, uglavnom kazališne glazbe.

- Mrletu ništa nije strano. Ima milijun alteregova, ali Mr. Lee je najzatamnjeniji, on tu najmanje komunicira, a sa mnom radi muziku. No volim Mrleta i iz kokošinjca, jedan i drugi su fora. Mrletovo bogatstvo je to što ima toliko lica - zaključuje Ivanka.