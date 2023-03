Ivanova zlatna djevojka otkrila: 'Nisam zaljubljena u njega, bila sam prevarena u braku. Polako'

Prve iskrice između farmera i kandidatkinja u 'Ljubav je na selu' uvelike frcaju. Farmer Ivan iz Istre priznao je da se zaljubio u svoju 'zlatnu djevojku' na prvi pogled, a Dona je za RTL otkrila kako gleda na cijelu situaciju.

U ljubav na prvi pogled, kaže, ne vjeruje.

- Nisam nikad vjerovala u ljubav na prvi pogled, tako da me to malo šokiralo. Neugodno mi je radi drugih cura jer bi htjela da Ivan pruži šansu i drugim curama, bez obzira na to što sam ja došla kao zlatna djevojka - otkrila je.

Foto: RTL

Najmlađi farmer u ovoj sezoni očaran je Donom toliko da joj je dao samostalnu sobu dok Gabrijela i Vanja dijele prostor. Dona, kaže, kako je Ivan dobar dečko.

- Trudi se da nam bude lijepo kod njega na farmi, pristojan je, ali trebam provesti više vremena s osobom kako bih je bolje upoznala - rekla je ova 'zlatna djevojka'.

Foto: RTL

U Ivana nije zaljubljena, ali joj paše njegova pažnja.

- Ne mogu se ja zaljubiti preko noći - rekla je pa nadodala:

- Ja sam bila prevarena u bivšem braku tako da sam sada nesigurna i treba mi duže da se opustim i dam šansu nekome, ali mislim da je moguće pronaći ljubav u showu.

Foto: Tea Belak

Iz toga braka, Dona ima dvije curice, a otkrila je i kako su one reagirale kada im je rekla da se prijavila u show.

- Mlađa ima 7 godina, a starija 14. Mlađoj sam rekla tek kasnije da se prijavljujem, a sa starijom sam se posavjetovala da vidim kakvo je njezino mišljenje o tome i obje su me podržale - zaključila je Dona.

Foto: RTL

