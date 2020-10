Ivanu Knöll pitali kako joj kao Hercegovki vjera dopušta gole fotke: 'To nema veze s vjerom'

Mislim da nema niti jednog realityja s područja Balkana koji me nije zvao, ali ja sebe jednostavno ne vidim u tome i mislim da nikad neću, priznala je navijačica

<p>Obožavatelji <strong>Ivane Knöll</strong> (27) jedva su dočekali da joj postavljaju pitanja na Instagramu. Ona im je odgovarala videom, a zanimljivih informacija nije nedostajalo.</p><p>Među ostalim, priznala je kako je visoka 179 cm te se šokirala kad je vidjela da ima 67 kilograma, jer je prije imala 52.</p><p>Također, rekla je da nikad ne stavlja puder, a osvrnula se i na svoja stopala. Fanove je zanimalo zašto ih češće ne pokazuje.</p><p>- Nećemo se lagati, moja stopala nisu prekrasna. Ja ih volim takva kakva jesu, ali da su prekrasna, nisu - poručila je.</p><p>Jedan pratitelj ju je upitao kada će ući u reality.</p><p>- Mislim da nema niti jednog realityja s područja Balkana koji me nije zvao, ali ja sebe jednostavno ne vidim u tome i mislim da nikad neću - objasnila je.</p><p>- Hercegovka, a vječito u provokativnom stilu? Kako vam vjera to dopušta? - još je jedno od pitanja koje je dobila.</p><p>- Dušo draga, to nema nikakve veze s vjerom niti s odnosom s Bogom, tako da svatko živi svoju vjeru na svoj način - odgovorila je Ivana.</p>