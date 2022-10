Ivica je inspirirao žiri: 'Grizeš i pokazuješ da želiš biti chef. Ti si pokazao svima koliko se može!'

Misteriozne kutije koje su dočekale kandidate na radnim jedinicama donijele su im sreću, jer su ih chefovi Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić više puta pohvalili, ali i nakon kuhanja ispratili pljeskom.

Foto: Nova TV

No prije samog kuhanja, Damir im je najavio da će se sada malo više baviti s mesom. S obzirom na to da su se na svakoj radnoj jedinici nalazile po dvije kutije, natjecatelji su morali odabrati s kojom će kutijom raditi i stati iza one koju izaberu. U velikoj kutiji nalazili su se luk, krumpir, paprika, rajčica, origano, sir, pureći file i anis, a u maloj kutiji bamija, gljive, timijan, vlasac, mladi luk, batat, kiselo vrhnje, demiglas, naranča, bob, dimljena paprika i pačja prsa.

Foto: Nova TV

Budući da je velika kutija skrivala manje namirnica, donijela je kandidatima koji su je izabrali i manje vremena za kuhanje – 35 minuta. Manja je kutija imala više namirnica pa im je žiri dao 45 minuta. Za razliku od natjecatelja koji su izabrali veću kutiju, oni s manjom nisu morali koristiti sve namirnice u svom jelu.

- Žalio bih jedino da su mi tripice bile ispod kutije - kazao je Ivica Višić.

- Ne volim patku, nikad je nisam voljela, imam averziju prema patki - istaknula je Jelica Boto koju je 'zakačila' baš patka.

Foto: Nova TV

Petnaest minuta prije kraja Stjepan im je rekao da najlošije jelo ide direktno u stres test, a onaj tko najbolje napravi jelo, imat će veliku prednost u sljedećem izazovu.

- Ovaj sam vikend imao vremena učiti - pohvalio se Ivica te dodao da je s cimerima radio na svom plejtingu. Dok je nekim kandidatima nedostajalo vremena, Lora Cepetić je imala vremena i na pretek pa je mogla obratiti pažnju na svaki detalj na tanjuru. Luka Marin otkrio je da na kraju na svoj tanjur nije uspio staviti umak koji je pripremio te da mu je za završetak jela kako ga je zamislio nedostajalo još svega 30-ak sekundi.

Foto: Nova TV

No, na kraju ih je žiri sve pohvalio.

- Ovo je bilo jako dobro kuhanje - rekao im je Stjepan te dodao:

- Bilo je jako, jako dobrih tanjura. Jako smo jako, jako zadovoljni. Vidimo napredak. Bravo za danas!

Foto: Nova TV

Prozvali su nekoliko kandidata čiji su im se tanjuri ipak po nečemu činili zanimljivijima. Među njima su bili Ivica i Nikola Kotur. Iako im je Ivičin tanjur bio ljepši, Nikolin je, po Melkioru, bio finiji.

- S cimerima sam tijekom vikenda crtao, razgovarali smo, gledali kako napraviti što ljepši tanjur - rekao je Ivica, a kada je donio svoj tanjur pred žiri bio je veoma zadovoljan kako ga je složio.

Stjepan ga je pohvalio i rekao da je žiri jako zadovoljan.

- Grizeš, pokazuješ da hoćeš biti chef - kazao mu je Melkior.

Pojedini kandidati koje su prozvali, imali su premale porcije, pa nisu svi članovi žirija mogli probati sve komponente s nekih tanjura, što je bio veliki minus. Nakon što su probali tanjure koje su ih najviše zanimali i koje su primijetili tijekom kuhanja, povukli su se da donesu odluku o tome koji tanjuri su bili najbolji, a koji najlošiji. Ipak, s obzirom na to da su jela u pravilu bila dobra, Stjepan, Damir i Melkior odlučili su da neće izabrati najlošiji tanjur ovoga puta i da nitko od kandidata ne ide direktno u stres test.

Top tanjure imale su Andrea Dević, Anita Vuković i Maja Jalšovec.

- Odahnula sam kada su pohvalili jelo, jer ovo je mjesto gdje želim biti - rekla je Anita.

- Majo, smatram da si uzela totalno drugačiji pristup jelu od ostalih. Razmišljala si van okvira, van standarda - pohvalio ju je Melkior.

Foto: Nova TV

Tanjur bez greške, prema žiriju bio je onaj Andrein, a i prezentacija jela kod nje je bila bez greške.

- Presretna sam. Išla sam na jednostavnost okusa, kako bih skuhala i doma i bio je to pravi pogodak - komentirala je ona svoje jelo nastalo pomoću namirnica iz kutije iznenađenja.

Foto: Nova TV

U sljedećoj emisiji, Andrea će imati prednost te će birati glavnu namirnicu za sebe i svoje kolege u testu kreativnosti.

- Osoba koja je najviše inspirirala je Ivica. Ti si imao najveći rast. Pokazao si svima koliko se može i koliko MasterChef zbilja mijenja sve. Hvala ti na tome, u ime svih nas. Mislim da nisi ni svjestan koliko si nam dao energije - rekao mu je Damir za kraj.

- Poruka ovoga svega je da ako možemo i mi stariji, mogu i mladi. Bitno je samo voljeti i učiti i raditi. Tko ovo voli, može napraviti čuda - kazao je Ivica za kraj.

Foto: Nova TV

Najčitaniji članci