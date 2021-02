Naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić (41) oduševio je pratitelje na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju desetomjesečne kćeri koja se igra.

- Počnite rano - napisao je Ivica uz fotografiju na kojoj djevojčica hvata rukama šipku s utezima.

Ivicu je taj prizor nasmijao jer je pored fotografije stavio emotikon kojemu idu suze od smijeha.

Blizanke Jana i Kata rodile su se u ožujku prošle godine, a ove zime Ivica i supruga Elin (35) vodili su ih u planine na snijeg. U prosincu 2020. Ivica je objavio fotografiju sa Sljemena, a kći Kata sjedila je u nosiljki na njegovim prsima.

Elin i Ivica imaju i dvojicu sinova, Ivana i Leona. Prije nego su se vjenčali 2014. godine, Ivica i Elin priželjkivali su veliku obitelj.

- Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Saznanje o blizankama izazvalo je oduševljenje. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje - rekao je svojedobno.