Puno mi znači Zlatni Oktavijan! Dolazi na kraju moje karijere redatelja igranih filmova, a uoči završetka filma "Bijeg do mora", kojeg je do sad već pohvalilo 50 istaknutih kritičara, novinara, književnika..., rekao nam je Veljko Bulajić (92).

Redatelj dodaje kako je lijep osjećaj tako se oprostiti s karijerom. Ponosan je što je ovogodišnji dobitnik počasnog Zlatnog Oktavijana! Nagrada je to koja se dodjeljuje za životni doprinos filmskoj umjetnosti. Tim povodom, nakon proglašenja svih nagrađenih u večerašnjoj emisiji "Posebni dodaci" na HRT-u će biti emitiran i Bulajićev klasik iz 1959. „Vlak bez voznoga reda“. Redatelj film pamti kao svoj prvi film, koji mu je prikazivanjem u Cannesu otvorio vrata u svijet. No put filma nije bio jednostavan. Da bi "Vlak bez voznog reda" uopće došao u Cannes, trebao je proći jugoslavensku komisiju za slanje filmova u inozemstvo.

- Dio članova komisije imali su otpor prema tome da "Vlak" ide u Cannes. Smatrali su da ima nekoliko scena koje bi trebalo rezati. Po njima su bile odveć kritičarske i nisu bili za to da nas film predstavlja u svijetu. Jedan od članova komisije bio je i Ivo Andrić. On je utjecao na to da film ipak ode u Cannes - prisjetio se Bulajić.

Komisija je zahvaljujući Andriću promijenila mišljenje, film je otputovao u Cannes, a sljedećeg dana naslov jednog članka glasio je "U Cannes je uletio vlak bez voznog reda". Time se, priča redatelj, povećalo zanimanje za film pa je "Vlak" imao nekoliko projekcija s odličnim kritikama najuglednijih francuskih tiskovina.

- Svugdje je bio hvaljen, istican, pa su se i distributeri zainteresirali. Tako je "Vlak bez voznog reda" bio prvi film bivše zemlje prikazan u svijetu. Točnije, u 64 zemlje - kaže Bulajić.

Od "Vlaka bez voznog reda", njegovog debitantskog filma, snimio je još 15 filmova: "Rat", "Uzavreli grad", "Skopje 63", "Bitka na Neretvi", "Atentat u Sarajevu", "Čovjek koga treba ubiti", "Pogled u zjenicu sunca", "Kozara", "Visoki napon", "Veliki transport", "Obećana zemlja", "Donator", "Libertas", "Mjesto sjećanja" te "Bijeg do mora".

Redatelj je 50-ih na natječaju Ministarstva kulture dobio stipendiju za studij režije u Centro Sperimentale u Rimu. Tijekom studija volontirao je i asistirao u filmovima talijanskih redatelja kao što su Vittorio de Sica, Luigi Zampa, Giuseppe de Santis, Federico Fellini, Mario Soldati. Uspješno je surađivao i s istaknutim talijanskim scenaristima Cesareom Zavattinijem, Ugom Pirom, Eliom Petrijem. Prvu kritiku dobio je 1953. za dokumentarac “Kamen i more”. Bila je objavljena u tadašnjem Narodnom listu, današnjem Večernjaku. Poslao ju je roditeljima da ih utješi jer su njegovi željeli da Veljko upiše studij medicine, kako bi nastavio tradiciju, od nekoliko liječnika u obitelji. Redatelj je bio ustrajan u odabiru profesije. Već po povratku sa studija, 1957. počeo je pripremati „Vlak bez voznog reda“, film kojeg su francuski filmski kritičari uvrstili među deset najboljih ostvarenja te godine.