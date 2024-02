Iz mora na tanjure! Nikola iz 'Večere za 5' ulovio je sam svoje sastojke: 'Bit će bomba večer'

Ugostitelj Nikola Rašin bavi se turizmom i apartmanima, dolazi iz mjesta Drage, a u 'Večeru za 5' prijavio se zbog novog iskustva. Iako voli nova iskustva, kada je u pitanju hrana, Nikola voli mediteranske klasike pa ne čudi što voli privesti vrijeme u ribolovu, baš kao i u društvu svoje obitelji.

- U Umagu sam imao trgovinu za ribolov, bavio sam se ronjenjem, a u Dragama imam apartmane i jako dobro sam se snašao. U slobodno vrijeme volim kartati, volim belu kartati, to mi je omiljena igra. Hobi mi je more, to mi je uživancija i sve na svijetu. Lovim ribu, lignje, poslije to spremim, popijem čašu dobrog vina i super - otkrio je Nikola o sebi.

Foto: RTL

Kuhanjem se počeo baviti još u djetinjstvu, kada je znao skuhati za obitelj - majku i oca. Prije negoli se bacio na pripravu večere, današnji domaćin je išao na more - ulovio je lignje i ronio za školjkama koje je odmah i očistio.

Foto: RTL

Uskoro je predstavio i ostatak svojih sastojaka - uz školjke i lignje, Nikola je na popis sastojaka smjestio parmezan, topljeni sir, krumpir, čokoladu i žele bombone.

- Školjke su super, obožavam sve vrste, parmezan također - komentirala je popis Tina.

- Toliko nam je pričao o lignjama, napokon ćemo to i probati. Čokolada - ne možeš promašiti s time - dodao je Daniel.

Foto: RTL

- Od ovih sastojaka da se napraviti bomba večera - zaključila je Irena.