Iz 'tajne sobe' ovog kluba ne možete izaći bez seksa...

Preko dana biste vjerojatno najnormalnije prošli pored ove građevine, bez da dva puta razmislite o njoj. Izvana djeluje kao stara elektrana koju okružuje usamljeni supermarket i komunistička arhitektura. No ako ovdje dođete vikendom, vidjet ćete potpuno drugi svijet. Ovo mjesto postaje meka za ljubitelje ravea i elektronske glazbe, te domovina nonkonformista i sigurno utočište za sve koji žude za ispunjenjem neizrecivih seksualnih fantazija. Riječ je o europskom vrhunskom noćnom klubu: Berghainu u Berlinu.

Neki od najpopularnijih svjetskih časopisa, poput New York Timesa i Rolling Stonea, prozvali su ga 'najboljim klubom na svijetu', a poznat je po bezbrojnim pričama koje uključuju droge, opsceni seks i nevjerojatan industrijski techno, pogotovo jer ima ugrađen najjači glazbeni sustav na svijetu. Također bi mogli raspravljati o tome da je klub podjednako poznat po svojoj politici (ne)puštanja, tj. probiranja ljudi u klub, koja nema veze s ičim, točnije ljudi mogu satima čekati, da bi im na kraju, pred vratima, odbili ulazak, bez ijedne riječi objašnjenja.

A čak ni poznate osobe nisu imune na tu politiku, pa je poznato da je početkom 2017. godine Britney Spears odbijen ulazak zato što nije imala odgovarajuću obuću. U ovaj 'Raj na tri etaže', koji je otvoren 2004. godine, nije nimalo jednostavno ući. Ime je dobio po lokaciji, jer je smješten u istočnom Berlinu, između popularnih četvrti Kreuzberga i Friedrichshaina. Od petka navečer do ponedjeljka ujutro ovo mjesto hipnotizira mase i to u tolikoj mjeri da neki odlučuju ostati zatvoreni cijelo vrijeme u ovom betonskom labirintu, koji je među najvećim obožavateljima poznat i kao 'crkva'.

Niz pravila, koja se na kraju - isplate

U jednostavnim, otrcanim WC-ima zabranjena su ogledala, kako se ljudi ne bi uplašili svojih odraza nakon sati i sati partijanja, ali i kako bi se obeshrabrila taština među pojedincima. Okružena žicom, ova građevina se sastoji od Berhaina, Panorama Bara i sex den Laba.

Oratorij je samo za homoseksualce, te se ondje muškarci moraju skinuti i ostaviti odjeću u vrećici prije nego uđu unutra. Tijekom Uskrsa, ovdje se ugošćuje poznati Snax klub, te se održava, isključivo za muškarce, seks i fetiš party cijeli vikend. Još jedna poznata točka Berghaina su famozne 'dark rooms' u kojima se odvija seks po paroli 'tko s kim stigne' i u kojem ne vrijede pravila.

No nije samo tajnovitost ono što privlači pozornost na ovaj klub, nego su to i najpoznatiji svjetski DJ-i koji dolaze nastupati u ovoj berlinskoj subverzivnoj atrakciji, ali još i više činjenica da je stvarno teško proći pored vratara.

Vratar Sven Marquardt jednako je velika legenda kao i sam Berghain. Pun tetovaža i pierceova, on je u Berlinu svojevrsni lokalni celebrity i pionir u postavljanju pravila 'pravog omjera' ljudi kojima je dozvoljen ulazak. Mnogi su spremni provesti sate i sate iščekujući ulazak, da bi jednom kad se nađu pred vratima bili odbijeni u trenu, bez ijedne riječi objašnjenja.

Postoje brojni blogovi i savjeti što učiniti, a što izbjegavati kako bi povećali šanse da vam dozvole ulaz u Berghain. Postoji čak i aplikacija koja će vas obavijestiti o duljini reda i koliko se brzo miče u svakom danom trenutku. Neki od savjeta su da ne pričate dok čekate (pogotovo ne na engleskom), da odložite mobitel i da se ne ponašate kao turist.

Štikle su out, crno je in, preferira se minimalistički make-up, a bilo kakve šljokice slobodno ostavite kod kuće. Ako pak uspijete ući, znajte da ovdje vlada nulta stopa tolerancije za bilo kakve kamere, a ako vas ulove dok pokušavate 'opaliti' selfie ili snimiti okruženje, odmah će vas izbaciti van. U svakom slučaju, zapamtite da je ovo mjesto na kojem se ne želite petljati s onima koji donose odluke, no svi koji su uspjeli ući na kraju, izjavili su da se sva muka i praćenje pravila, pa i silna odbijanja, na kraju - isplate, piše New York Post.

