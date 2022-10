Angela je iza sebe ostavila 70 godina karijere, a prvi brak je okončala jer joj je muž bio gej

Slavna pjevačica i glumica, Angela Lansbury preminula je u 97. godine te iza sebe ostavila bogatu karijeru 70 godina, a tužnu vijest potvrdila je obitelj.

Lansbury je bila svestrana glumica koja je oduševljavala generacije obožavatelja u projektima 'Ubojstvo, napisala je', 'Ljepotica i zvijer', ali i po pozornici Broadwaya. Glumila je tako pekaricu, raspjevanog čajnika, sovjetskog špijuna i detektiva iz malenog gradića...

Glumica je kasnije svoju pjevačku vještinu prenijela s Broadwaya na veliko platno. U animiranom mjuziklu 'Ljepotica i zvijer' slavna zvijezda glas je dala gospođi Pott, koja je ocijenjena kao jedan od najomiljenijih trenutaka u popularnom filmu.

Najpoznatija će ipak ostati po ulozi spisateljice misterija i amaterske borkinje protiv zločina Jessice Fletcher u hit seriji 'Ubojstvo, napisala je'. Akademija ju je nominirala za 12 Emmyja za ulogu Jessice Fletcher, no nikada nije osvojila nagradu.

- 'Ubojstvo, napisala je' privukla je više svjetske pozornosti od bilo koje druge uloge koju sam igrala u filmovima ili na kazališnim daskama. Divna je stvar biti poznat u Španjolskoj, Portugalu, Parizu, Francuskoj i Njemačkoj i posvuda - rekla je 2013. godine primajući počasnu nagradu Akademije.

Tijekom svoga života dobila je pet nagrada Tonyja, šest Zlatnih globusa, a 2013. godine dobila je i Oscara.

Lansbury se dva puta udavala. U braku s prvim suprugom, glumcem Richardom Cromwellom bila je tek godinu dana. Kasnije tijekom života Lansbury je otkrila da su se rastali jer je Richard bio homoseksualac.

- On je za mene bio nevjerojatno privlačan individualac. Nisam imala pojma da se udajem za gej muškarca. Šokiralo me to jer nisam bila spremna. Bila je to mladenačka pogreška, ali ne žalim zbog braka. To me nije oštetilo ni na koji način. Ostali smo dobri prijatelji - govorila je Angela ranije.

Cromwell se suzdržavao od davanja izjava o njihovu braku, ali jednom prilikom otkrio je da je Angela imala naviku koja ga je nevjerojatno nervirala.

- Vrećice čaja. Po cijeloj kući. Ustala bi usred noći kako bi popila čaj. To me skoro dovelo do ludila - prićao je.

Za kolegu, Engleza Petera Shawa se udala 1949. godine i bili su vjenčani sve do njegove smrti u siječnju 2003. godine. Zajedno imaju kći Deidre (69) te sina Anthonyja (70).

Angela je 2014. godine odlikovana Redom Britanskog Carstva i dobila je naslov 'dame'.

