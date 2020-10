Izabel Kovačić pokazala zavidnu liniju dva tjedna nakon poroda

<p><strong>Izabel Kovačić</strong> (27) i hrvatski nogometni reprezentativac <strong>Mateo Kovačić</strong> (26) prije nešto više od dva tjedna dobili su sina, kojem su nadjenuli ime <strong>Ivan</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Supruga nogometaša dugo je skrivala trudnički trbuščić, no tjednima prije porođaja ipak je počela objavljivati fotografije na kojima se vidi da im stiže prinova. A sada je novopečena mama pokazala kako izgleda nakon poroda.</p><p>Vlasnica i osnivačica brenda Lunilou, pozirala je u crnom od glave do pete u svom zagrebačkom sjedištu tvrtke. Odjenula je široku vestu, suknju koja se proteže do duljine polovine lista, a kombinaciju je upotpunila čizmama. </p><p>- Gospodin Kovačić je iznimno sretan što ima ovako divnu i dobru ženu, prekrasna si - pisali su joj pratitelji u komentarima. </p><p>Izabel je samo dva tjedna nakon što je rodila svoje prvo dijete, počela uspješno balansirati između privatnih i poslovnih obveza. Nedavno je predstavila liniju proizvoda iz svog brenda. Uz dječju odjeću, sada proizvodi posteljinu za mališane od ekološki prihvatljivih, organskih materijala.</p><p>Inače, Kovačići su vezu započeli prije deset godina, a upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog, u onoj istoj gdje su 2017. izrekli sudbonosno 'da'. Mateo je u toj crkvi bio ministrant, a Izabel je pjevala u župnom zboru Lilium.</p><p>Mnogi ih često nazivaju 'savršenim' parom. Usklađuju modne kombinacije, a ne stide se svijetu pokazati koliko se vole. Često na društvenim mrežama dijele zajedničke fotografije s emotivnim porukama. </p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU FIRME: Ono kad je kolegica bivša manekenka</strong></p>