Izabela je nova Miss Karlovačke županije: 'Najbitniji je naš stav'

Izabela Šporčić (21) izabrana je za Miss Karlovačke županije. Izbor je održan u Rakovici u sklopu manifestacije svetkovine sv. Jelene, a nakon nekoliko godine stanke, ova županija je dobila svoju predstavnicu na 30. izboru za Miss Hrvatske.

Pobjednica Izabela je studentica završne godine preddiplomskog studija engleskog i njemačkog jezika, a planira upisati i diplomski studij, nastavnički smjer, jer je raduje rad s djecom i želi prenijeti ljubav prema jezicima. Visoka je 181 cm i bavi se modelingom.

- Vjerujem da je najvažniji stav koji zauzimamo u životu te da iz svake situacije možemo izvući najbolje. Pozitivnost je za mene ključna i mislim da upravo ona daje ljudima poseban sjaj - rekla je nakon pobjede. Izabela je okrunjena je vrijednom tijarom od labradorita i smoke kvarca dizajnerice Ivane Milun by Gemstone gallery čija je vrijednost 2500 EUR

Foto: PR/Miss Hrvatske

Za njezinu pratilju izabrana je Nikolina Vuković koja će, u slučaju da Izabela iz nekog razloga bude spriječena, predstavljati Karlovačku županiju na finalu 30. Miss Hrvatske.

Blagdan svete Jelene Križarice slavi se svake godine 18. kolovoza. Jelena je svoj novi način života iskoristila tako što je na lakši način pomagala siromašnima, darujući im novac i odjeću, a jednako se tako zauzimala i za mnoge druge. Divna je to simbolika budući da je na izboru Miss Svijeta jedna od glavnih kategorija ona ''Beauty with a purpose'' koja motivira mlade žene da osnuju projekte ili podrže važne dobrotvorne svrhe diljem svijeta. Upravo to je i okosnica izbora Miss Hrvatske čije natjecateljice izbora nisu samo lijepa lica. One su talentirane, teže visokom obrazovanju, aktivne su u humanitarnim akcijama, a svojim stavovima i ponašanjem zavrjeđuju biti ponosnim predstavnicama svoje zemlje.

Foto: PR/Miss Hrvatske

Na izboru se predstavilo šest djevojaka noseći kolekcije Calico Mood i vjenčanice Nikolina wedding store. Uljepšali su ih frizerski i beauty studio iz Bihaća , Studio Una i salon Belle Demoiselle. Vlasnica licence i direktorica Miss Hrvatske za Miss Svijeta uputila je zahvalu Općini Rakovica.

- Hvala načelniku Mihovilu Bičaniću, Camping resortu Plitvice, Cestama Karlovac i tvrtki Kingra plan na potpori - istaknula je Iva Loparić Kontek.

Program u kojem su nastupili Nika Adamović i Tomislav Nekić vodila je hrvatska predstavnica na 71.izboru Miss Svijeta Lucija Begić.