Izaberi hit mjeseca: novih pet hitova u utrci za Cesaricu!

U proteklih mjesec dana život nam se okrenuo naglavačke, ali i u ovim izazovnim vremenima Cesarica ostaje povezana s ljubiteljima dobre glazbe. Pričom o glazbi i pjesmama koje su osvojile srca publike, nastavljamo širiti pozitivne emocije koje nam svima trebaju.

Iz svojih domova publika je prošli mjesec nominirala drugu ovogodišnju pjesmu koja ulazi u finale Cesarice. Pjesma "Cijena prave ljubavi" koju izvode Antonija Šola i Mario Roth zasluženo je ponijela titulu hita veljače.

Publika će i ovaj mjesec birati mjesečni hit među svojim glazbenim favoritima, a u konkurenciji za Hit ožujka su: Damir Kedžo s pjesmom “Divlji vjetre”, Jure Brkljača s pjesmom “Hajde nazovi me”, Vinko Ćemeraš s pjesmom “Pelin i med”, Marko Kutlić s pjesmom “Samo nek ona sretna je” i Vatra s pjesmom “Sva naša ljeta”.

”Od prvog dana sam beskrajno vjerovao u ovu pjesmu, osjećam je svakim djelom sebe dok ju pjevam i to ste prepoznali. Pjesmu je kao pobjednicu Dore izabrala publika svojim glasovima, najslušanija je pjesma na hrvatskim radijskim postajama, ima više od milijun i pol pregleda na YouTubeu i, presretan sam. Najljepše je kad pjesma nađe put do srca publike, jer to je jedini smisao bavljenja glazbom. Hvala dragi ljudi na tome što ste birali, što volite i slušate Divlji vjetre. Glasajte za pjesmu Divlji vjetre, vjerujem da Divlji vjetre zaslužuje Cesaricu ožujka, volim vas…” rekao je Damir Kedžo.

“S novom pjesmom napravit ću iskorak iz stila u kojem se do sada predstavljam. Pjesma je bržeg tempa, jednostavna i nadam se da će se svidjeti publici. Bila mi je čast i ove godine nastupiti na Dori. Svaka nova pjesma veseli me i daje jedno uzbuđenje. Ove godine zajedno s Miroslavom Rusom završit ću i svoj prvi studijski album”, poručio je Jure.

„Za mene je ovo pjesma stoljeća u Hrvatskoj“, iskreno je rekao samozatajni Vinko Ćemeraš.

„Ne bih volio puno pričati o pjesmi ‘Samo nek ona sretna je’ jer način na koji ja proživljavam istu je neki moj, ali svaki je čovjek može doživjeti na svoj način. Kako je umjetnost lijepa, zar ne? Tako da ću odsada pokušati što manje pričati o tome što se događa u mojim pjesmama i pustiti da ih ljudima sami tumače, jer možda je njihov način pravi“, poručio je Marko.

“Sada kada sam postao otac, gledam svoje klince kako drame prije odlaska u vrtić, zbog loše navučenih čarapa, prebrzog topljenja sladoleda, premalo pekmeza u krafnama, previše hrane u tanjuru… Znam da sam od njih bio tisuću puta gori, pa me sve to skupa nasmijava. Gledam ih kako rastu dok ja starim i pokušavam sve to nekako pretočiti u pjesme. ‘Sva naša ljeta’ upravo je jedna takva, progovara o prolaznosti i potrebi da se komadić djetinjstva i mladosti zauvijek zadrži”, rekao je o pjesmi autor Ivan Dečak.

Za predložene pjesme s liste za Hit ožujka publika može glasovati do subote, 25. travnja u ponoć, a glasovati se može putem online kanala za komunikaciju: Facebook stranice Cesarica i Viber javnog profila Cesarica te na službenoj stranici.

Pjesma s najvećim brojem glasova u mjesečnom glasovanju ulazi u veliko finale nagrade Cesarica u sklopu kojeg će se među nominiranim pjesmama birati hit godine. Statua Cesarice dodijelit će se pjesmi koja će u finalnom krugu osvojiti najveći broj glasova publike.