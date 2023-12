Izabrali najbolje božićne pjesme svih vremena: Evo tko je prvi

Glazbeni magazin Billboard ove je godine odabrao sedam najboljih božićnih pjesama svih vremena.

Naravno, na samom vrhu našla se Mariah Carey s pjesmom 'All I Want For Christmas Is You', a zatim slijedi hit iz 1963. koji je otpjevala Darlene Love 'Christmas (Baby Please Come Home)'. Treće mjesto zauzeo je Nat King Cole s pjesmom 'Merry Christmas To You', a četvrto grupa Wham! i 'Last Christmas'.

Na petom mjestu je Bing Crosby s pjesmom 'White Christmas', koja je ujedno i najstarija na ovoj ljestvici. Izašla je 1947., a mjesto nakon zauzela je Brenda Lee i 'Rockin' Around The Christmas Tree'. Sedmo mjesto pripalo je Joseu Felicanu, jedinom s ove ljestvice koji je Božić čestitao na Španjolskom.