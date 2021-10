Druga ovotjedna domaćica u showu 'Večera za 5 na selu' bila je Tea Marjančić (34) koja je ove godine u svibnju odnijela lentu za titulu Glamur na izboru za Najljepšu mamu Hrvatske.

Majka troje djece, 15-godišnjih blizanki i 10-godišnjeg sina, za goste je pripremila omiljena jela u obitelji. Kandidati su joj na kraju večere podijelili vrlo niske ocjene što je izazvalo burnu reakciju gledatelja koji smatraju da su bili nepošteni.

Tea je supruga, s kojim je trenutačno u braku, upoznala nakon prvog razvoda braka u kojem je dobila blizanke. Djevojčice je dobila s 19 i pol godina, a sina s 24 godine, piše RTL.hr.

Djecu i supruga, kako kaže, obožava i u sretnom je braku već 12 godina.

- To je bila ljubav na prvi glas. Nekima se desi ljubav na prvi pogled, a mi smo se zaljubili na prvi glas. Evo guramo nekako, borimo se, ali ne damo se - ispričala je Tea koja je sina (10) dobila s drugim suprugom.

Gledatelji su primijetili i njezinu tešku priču koju je otkrila u emisiji. Tea je preživjela je tešku prometnu nesreću, nakon koje je saznala da se bori i s karcinomom.

- Znači 2017. godine sam imala prometnu nezgodu, onako poprilično sam bila ozlijeđena jer me hitna izvlačila na dasku iz auta. Mislim, bila sam u stanju totalnog šoka. Žena mi je jedna izletjela, kriva procjena je bila u pitanju. Onda sam oštetila kralježnicu", otkrila je Tea i nastavila:

"Početkom 2018. godine sam bila naručena na magnetnu rezonancu i tamo su mi, uz oštećenja vratne kralježnice, znači oštećena su mi tri kralješka i lumbalna isto tako tri, imala sam neka oštećenja živaca... Uz to su mi našli zadebljanje na desnom režnju štitnjače". Nakon rađene punkcije otkrili su da se radi o papilarnom karcinomu. "Ja sam samo rekla: 'Neće mene u mojoj tridesetoj godini ubiti neka rakčina, ja imam za koga živjeti, ja imam svoju djecu koju triba dići na noge tako da kod mene nema predaje. Išla sam na operaciju doslovno pjevajući. Znači ja sam se smijala cijelim putem, idem Rebrom, oni hodnici kao da si ušao u NASA-u, liftovi vamo, tamo... Meni je to bilo nešto, meni se cijeli svijet okrenuo. Ja sam to uzela kao nešto da mi je Bog dao drugu priliku i sad krećem život ispočetka", zaključila je u Večeri za 5 na selu.