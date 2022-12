Harrison Ford vraća se u ulogu legendarnog 'Indiane Jonesa': Pogledajte scene iz novog filma

Legendarna franšiza filmova 'Indiana Jones' dobit će novi, peti nastavak, za koji je sada Disney objavio trailer i otkrio ime.

'Indiana Jones and the Dial of Destiny' na male ekrane izaći će 30. lipnja 2023., a glavnoj ulozi će se još jednom naći svima dobro poznati Harrison Ford (80).

Redatelj filma je James Mangold, a na početku trailera se može čuti i poznati glas, koji će prepoznati svaki ljubitelj filmova. Uvodnu rečenicu u traileru izrekao je slavni John Rhys-Davies, koji je u nastavcima 'Otimači izgubljenog kovčega' i 'Posljednji križarski pohod' utjelovio lika Sallaha, a sada se prisjetio avantura koje je proživio uz Indianu.

Radnja filma smještena je u 1960-te, a uz Forda, jednu od glavnih uloga ima glumica Phoebe Waller-Bridge (37), koja će utjeloviti lik Indianine kćeri, a svojem ocu će se pridružiti u borbi protiv zlikovaca.

- Ne vjerujem u magiju, ali sam vidio stvari. Stvari koje ne mogu objasniti - rekao je Indiana, koji će nas još jednom provesti kroz najluđu avanturu.

