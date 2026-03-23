Obavijesti

Show

Komentari 1
HOĆETE LI GLEDATI?

Izašao je trailer za igrani film Moana: Evo kako u njemu s kosom izgleda Dwayne Johnson

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
8
Foto: Canva

Nova filmska adaptacija popularnog animiranog hita donosi svježu glumačku postavu, spektakularnu produkciju i povratak poznatih autora, dok trailer otkriva kako izgleda omiljeni polubog u stvarnoj verziji

Admiral

Disney je objavio prvi trailer za igranu verziju filma Moana, u kojem je napokon otkriven izgled Dwayne Johnson kao Maui-ja, legendarnog poluboga kojeg je posudio glas i u originalnom animiranom hitu iz 2016. godine.

Nova adaptacija prati poznatu priču o hrabroj djevojci Moani koja kreće na opasno putovanje kako bi spasila svoje selo na otoku Motunui. Glavnu ulogu u igranoj verziji tumači mlada glumica Catherine Laga’aia, dok se izvorna glasovna interpretatorica lika, Auliʻi Cravalho, ovoga puta nalazi u ulozi izvršne producentice.

POGLEDAJTE TRAILER:

Uz Johnsona i Laga’aiju, u filmu glume i John Tui kao Moanin otac, poglavica Tui, Frankie Adams kao njezina majka Sina te Rena Owen u ulozi bake Tale.

Scenarij potpisuju Dana Ledoux Miller i Jared Bush, koji je radio i na originalnom filmu, dok glazbu ponovno donose Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda i Opetaia Foa’i.

Foto: Youtube Sceenshot

Podsjetimo, originalna Moana bila je veliki kritički i komercijalni uspjeh, s više od 600 milijuna dolara zarade na svjetskim kino blagajnama te nominacijom za Oscara za najbolji animirani film. Posebno se istaknula pjesma “How Far I’ll Go”, koja je također bila nominirana za najprestižniju filmsku nagradu.

Nova igrana verzija filma Moana u kina stiže 10. srpnja.

'MOANA' The Rock najavio filmsku verziju popularnog Disneyjevog crtića, a fanovi kažu: 'Besmisleno je!'
The Rock najavio filmsku verziju popularnog Disneyjevog crtića, a fanovi kažu: 'Besmisleno je!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda

Nevenka Petričević (49), javnosti poznatija kao Bekavac, i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama, a njezin turbulentan odnos s farmerom Žigom prepričava se i danas
FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica
TINA GABER

FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica

Prije nego što je postala influencerica i aktivistica, Tina je kao 21-godišnja studentica sociologije osvojila titulu 'Miss Hawaiian Tropic' Slovenije 2008. Trenutno karijeru gradi na društvenim mrežama.
Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026