Izašao je trailer za igrani film Moana: Evo kako u njemu s kosom izgleda Dwayne Johnson

Disney je objavio prvi trailer za igranu verziju filma Moana, u kojem je napokon otkriven izgled Dwayne Johnson kao Maui-ja, legendarnog poluboga kojeg je posudio glas i u originalnom animiranom hitu iz 2016. godine.

Nova adaptacija prati poznatu priču o hrabroj djevojci Moani koja kreće na opasno putovanje kako bi spasila svoje selo na otoku Motunui. Glavnu ulogu u igranoj verziji tumači mlada glumica Catherine Laga’aia, dok se izvorna glasovna interpretatorica lika, Auliʻi Cravalho, ovoga puta nalazi u ulozi izvršne producentice.

Uz Johnsona i Laga’aiju, u filmu glume i John Tui kao Moanin otac, poglavica Tui, Frankie Adams kao njezina majka Sina te Rena Owen u ulozi bake Tale.

Scenarij potpisuju Dana Ledoux Miller i Jared Bush, koji je radio i na originalnom filmu, dok glazbu ponovno donose Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda i Opetaia Foa’i.

Podsjetimo, originalna Moana bila je veliki kritički i komercijalni uspjeh, s više od 600 milijuna dolara zarade na svjetskim kino blagajnama te nominacijom za Oscara za najbolji animirani film. Posebno se istaknula pjesma “How Far I’ll Go”, koja je također bila nominirana za najprestižniju filmsku nagradu.

Nova igrana verzija filma Moana u kina stiže 10. srpnja.