Izašao s intenzivne: 'Sin Brada Pitta i Angeline Jolie dugo će se još oporavljati nakon nesreće'

Pax Jolie-Pitt (20), sin Angeline Jolie i Brada Pitta, oporavlja se od teške prometne nesreće u kojoj je sudjelovao prije nekoliko dana. Kako doznaje People, Paxa su pustili s odjela intenzivne njege, ali ga čeka još dug period oporavka i fizikalne terapije.

U bolnici je završio nakon što je električnim biciklom udario u stražnji dio auta koji je stajao ispred njega na raskrižju u Los Angelesu. Pao je i navodno zadobio ozljede glave. Vozač auta brzo je istrčao van i pružio mu pomoć jer je Pax bio bez svijesti.

*EXCLUSIVE* Pax Jolie-Pitt is spotted leaving a Los Angeles smoke shop on his incredible electric bike | Foto: GEDU, SALA

- Pustili su ga s intenzivne njege. Ima kompleksnu ozljedu i sad počinje dug put oporavka i fizikalne terapije - rekao je izvor za People te dodao kako je njegova majka Angelina Jolie cijelo vrijeme uz njega.

- I ona i Pax su jako zahvalni svima koji su odmah pojurili u pomoć, kao i medicinskim djelatnicima koji se dobro brinu o njemu - rekao je izvor.

Osim Angeline, Paxu često u posjet dolaze njegova braća i sestre, s kojima si je jako blizak.

Maleficent: Mistress of Evil World Premiere - Hollywood | Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Ranije su strani mediji izvijestili da Pax nije nosio kacigu dok je vozio, kao i da mu to nije bila prva nesreća.

- On ima problema, a Angelina se trudi najviše što može da mu pomogne - poručio je izvor ranije.

Angelina Jolie je 2007. godine posvojila Paxa iz sirotišta u Vijetnamu. On je tada imao tri godine. Kao i ostatak njegove obitelji, i on je odlučio prekinuti kontakt s Bradom Pittom.