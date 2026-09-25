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BEZVREMENSKI HITOVI

Izašlo je dvostruko vinil izdanje 'The Very Best of Toše Proeski'

Piše 24sata,
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Izašlo je dvostruko vinil izdanje 'The Very Best of Toše Proeski'
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Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Anđeoski glas koji je spajao regiju, emocija koja nikada ne blijedi i pjesme koje su postale bezvremenski klasici, konačno su dobile svoje zasluženo mjesto na gramofonskoj ploči

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U čast jednom od najvećih glazbenika naših prostora Toši Proeskom, Hit Records s ponosom predstavlja ekskluzivno dvostruko vinil izdanje 'The Very Best of Toše Proeski'.

Anđeoski glas koji je spajao regiju, emocija koja nikada ne blijedi i pjesme koje su postale bezvremenski klasici, konačno su dobile svoje zasluženo mjesto na gramofonskoj ploči.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Glavni urednik Hit Recordsa, Miroslav Rus ne skriva ponos povodom izlaska ovog dvostrukog izdanja. Tim više, jer poznato je kako su Rus i Proeski prije svega bili prijatelji, a njihova autorsko pjevačka suradnja iznjedrila je i nekoliko bezvremenskih pjesama.

Tu je i nezaobilazna 'Igra bez granica', jedna od onih koje su obilježile Tošinu karijeru, te ostala zapisana u regionalnu glazbenu povijest zauvijek.

Foto: PROMO

- Za mene je ovo poseban trenutak. Raditi na izdanju velikog umjetnika  prije svega je čast, a s obzirom na naše prijateljstvo čak i obveza. Ne mogu zamisliti da je djelo Toše Proeskog ostalo bez albuma koji je ipak u prezentnom smislu pravi, ozbiljan trag jednog umjetnika bez granica kakav je bio Toše Proeski. Vjerujem da će ovo izdanje sa radošću dočekati i slušatelji, kao i svi oni koji su na bilo koji način doprinjeli istom - istaknuo je Miroslav Rus.

Ovo luksuzno dvostruko LP izdanje donosi presjek Tošine karijere kroz šesnaest odabranih pjesama, koje su otisnute na dvostrukom albumu.

Foto: PROMO

Uz već spomenutu 'Igru bez granica', preko emotivnih uspješnica poput 'Jedina', 'Čija si' i 'Bože, brani je od zla', pa sve do velikih hitova 'Pratim te', 'Srce nije kamen', 'Nesanica', itd., ovo izdanje donosi pjesme koje su obilježile jednu iznimnu karijeru. Posebno mjesto zauzimaju i autori poput Mire Buljana, Antonije Šole, Leontine Vukomanović, Đorđa Novkovića, Marine Tucaković, i mnogi drugi, čije su melodije i stihovi dodatno obogatili Tošin glazbeni opus.

Dvostruko vinilno izdanje 'The Very Best of Toše Proeski' potražite na webshopu Hit Recordsa, ali i u svim boljim prodavaonicama nosača ploča…

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