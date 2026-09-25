Anđeoski glas koji je spajao regiju, emocija koja nikada ne blijedi i pjesme koje su postale bezvremenski klasici, konačno su dobile svoje zasluženo mjesto na gramofonskoj ploči
Izašlo je dvostruko vinil izdanje 'The Very Best of Toše Proeski'
U čast jednom od najvećih glazbenika naših prostora Toši Proeskom, Hit Records s ponosom predstavlja ekskluzivno dvostruko vinil izdanje 'The Very Best of Toše Proeski'.
Anđeoski glas koji je spajao regiju, emocija koja nikada ne blijedi i pjesme koje su postale bezvremenski klasici, konačno su dobile svoje zasluženo mjesto na gramofonskoj ploči.
Glavni urednik Hit Recordsa, Miroslav Rus ne skriva ponos povodom izlaska ovog dvostrukog izdanja. Tim više, jer poznato je kako su Rus i Proeski prije svega bili prijatelji, a njihova autorsko pjevačka suradnja iznjedrila je i nekoliko bezvremenskih pjesama.
Tu je i nezaobilazna 'Igra bez granica', jedna od onih koje su obilježile Tošinu karijeru, te ostala zapisana u regionalnu glazbenu povijest zauvijek.
- Za mene je ovo poseban trenutak. Raditi na izdanju velikog umjetnika prije svega je čast, a s obzirom na naše prijateljstvo čak i obveza. Ne mogu zamisliti da je djelo Toše Proeskog ostalo bez albuma koji je ipak u prezentnom smislu pravi, ozbiljan trag jednog umjetnika bez granica kakav je bio Toše Proeski. Vjerujem da će ovo izdanje sa radošću dočekati i slušatelji, kao i svi oni koji su na bilo koji način doprinjeli istom - istaknuo je Miroslav Rus.
Ovo luksuzno dvostruko LP izdanje donosi presjek Tošine karijere kroz šesnaest odabranih pjesama, koje su otisnute na dvostrukom albumu.
Uz već spomenutu 'Igru bez granica', preko emotivnih uspješnica poput 'Jedina', 'Čija si' i 'Bože, brani je od zla', pa sve do velikih hitova 'Pratim te', 'Srce nije kamen', 'Nesanica', itd., ovo izdanje donosi pjesme koje su obilježile jednu iznimnu karijeru. Posebno mjesto zauzimaju i autori poput Mire Buljana, Antonije Šole, Leontine Vukomanović, Đorđa Novkovića, Marine Tucaković, i mnogi drugi, čije su melodije i stihovi dodatno obogatili Tošin glazbeni opus.
Dvostruko vinilno izdanje 'The Very Best of Toše Proeski' potražite na webshopu Hit Recordsa, ali i u svim boljim prodavaonicama nosača ploča…
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