Izazovni pozdrav iz Skoplja: Nives šetala u prozirnoj majici

Do pojave društvenih mreža teško se pratilo gdje je tko od “celebritija”, no one su tu pa je lakše saznati gdje je, primjerice, Nives Celzijus (40). A ona je u Sjevernoj Makedoniji.

“Hello, Skopje”, napisala je Nives uz fotografiju na kojoj pozira u relativno prozirnoj majici. Skoplje je glavni i najveći grad Sjeverne Makedonije, a sa širom okolicom ima oko pola milijuna stanovnika.

Sigurno je da Nives može uživati u makedonskim delicijama, narod je to poznat po sjajnoj gastronomiji, a i po ljubaznosti i velikodušnosti. Povrće je sjajno, meso slasno, vina su im vrhunska. Nives zaista može uživati. Kako su mnogi, sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, uživali u pogledu na njenu fotografiju...

U Skoplju je proslavila i 30 godina Sportskog radija.

- Najzgodnija žena u ovom dijelu Europe - komplimenti muških pratitelja nisu prestali pristizati, a nije falilo ni onih od ženske strane.

Nives je u Skoplju uživala u dobrom društvu u kojem su se našli Dalibor Petko, s kojim Nives često objavljuje fotografije, Marina Orsag, Kiki Rahimovski i Fran Ridjan.

