Izazvala pomutnju: Valentina Walme plesala u Supertalentu

Plesačica Valentina Walme (28) ovih dana radi punom parom. U nedjelju je izazvala pravu pomutnju kada ju je voditeljica Mia Kovačić (37) uočila u backstageu 'Supertalenta'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Valentina je dobila priliku biti jedna od plesačica na turneji sa Severinom Kojić (47), a publika ju je imala priliku upoznati u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Foto: Instagram/Screenshoot

Zaplesala je uz skupinu Sarajevo Drum Orchestra na pozornici te još jednom plesom zaokupila pažnju muškog, ali i ženskog dijela publike.

Na društvenim je mrežama objavila fotografiju priprema za drugu emisiju uživo, a s njom je bila i plesačica Helena Janjušević. Skupina iz Sarajeva ipak nije prošla u finale.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO:

Atraktivna Valentina iz Zagreba inače je državna prvakinja u latinoameričkim i standardnim plesovima, a kako je rekla, u plesanju uživa od šeste godine.

Foto: Instagram

- Moj tata je bio taj koji me odveo na prve satove plesa i oduševilo me jer se i on sam prije bavio latinoameričkim i standardnim plesovima. Tako je ujedno krenula ta moja ljubav prema plesu. U isto je vrijeme on vodio plesne turnire, pa je tako moja ljubav sve više rasla, a i mama mi je radila haljine, lijepila šljokice - otkrila je Garićeva mentorica u intervjuu za IN magazin.

Foto: Instagram

Dodala je i kako je godinama plesala s mlađim bratom Alanom. Nastupala je u spotovima brojnih domaćih izvođača poput Lane Jurčević, Nede Ukraden, Buđenja, Davora Radolfija i Giuliana.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':