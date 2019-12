Izgubili i više od 70 kg: Tko je od kandidata zaslužio pobjedu?

Kandidate reality showa 'Život na vagi' čeka finale u kojem će se saznati koji je od njih bio najustrajniji i čiji su ga rezultati doveli do same pobjede. Do posljednje sezone kao finalisti showa probili su se Marino (26), Roko (42), Ivan (41) i Lidija (36), a pridružit će im jedan tajni finalist.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Marino Marušić

Marino Marušić (26) ne sjeća se niti jednog razdoblja svog života kad nije imao problema s kilogramima. To ga je spriječilo da se bavi aktivnijim sportom, naročito nogometom i košarkom. Uvrede na račun izgleda primao je još od djetinjstva. U show se prijavio zbog brige za zdravlje, ali i kako bi ispunio želju svom pokojnom ocu kojem je obećao da će početi mršavjeti.

Foto: RTL

U trenutku ulaska u show, Marino je imao 167,1 kilogram, a priznao je i da je utjehu u hrani tražio nakon što je ovisnost o kockanju srušila odnose s ostalim članovima obitelji. U zadnjem ciklusu smršavio je 2,2 kg, a od početka showa izgubio je 41,9 kg.

Robert Baković

Robert (42) se u 'Život na vagi' prijavio se jer ga supruga godinama potiče da smršavi, a otkako je dobio četvrto dijete shvatio je da je došlo vrijeme za promjene. U nekoliko navrata pokušao je smršavjeti sam, a trenirao je i boks i tada je skinuo oko 40 kilograma, no oni su se vratili.

Foto: RTL

Priznaje da ga je u prošlosti u gubljenju kilograma najviše sputavalo to što nije imao volje krenuti trenirati, a kako se debljao, kaže, mislio je da su sve manje šanse da će uspjeti smršavjeti. U svom zadnjem tjednu izgubio samo 1,1 kg, ali je ukupno izgubio čak 71,7 kg.

Ivan Jakubovski

Ivan Jakubovski (41) zbog prekomjerne težine često je slušao uvrede, ali kaže da je još češće svjedočio začuđenim pogledima prolaznika. Htio bi biti primjer svom sinu, koji također ima problema s kilogramima, a najveća mu je podrška supruga.

Foto: RTL

U showu je izgubio ukupno 55,2 kilograma.

Lidija Tomić

Lidija Tomić (36) kaže da je u životu najstrastvenija upravo oko hrane. Najtraumatičniji događaj u životu bila joj je smrt supruga prošle godine, a to se dogodilo na prvu godišnjicu braka.

Foto: RTL

- Prije suprugove smrti sama sam uspjela smršavjeti 25 kilograma, ali poslije tog tragičnog događaja u roku od dva do tri mjeseca vratila sam kile natrag - objasnila nam je. Htjela je samo, kaže, jesti te je smatrala da će tako ublažiti bol zbog gubitka voljene osobe. Iako fizički supružnici više nisu zajedno, Lidija je sretna jer zna da je suprug cijelo vrijeme uz nju. U showu je od svojih početnih 118,1 kg izgubila je 31,5 kg.

Prilikom ulaska u show obitelj je bila ponosna na Lidiju koja se odlučila boriti s viškom kilograma. Za majku kaže da je najdivnija osoba na svijetu, a pokojni otac je bio alkoholičar. Roditelji su joj se razveli dok je bila mala, a Lidija je ostala živjeti s ocem, koji ju je u pijanstvu znao tući.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':