Izlaze Mobyjevi memoari: Seks s modelima i droga za doručak

Američki glazbenik Richard Melville Hall (53), poznatiji pod umjetničkim imenom Moby najavio je izlazak memorara 'Then It Fell Apart' za 2019., piše The Rolling Stone.

- Radi se o putovanju u tamno srce slave i demonima koji vrebaju iza sjaja životnog stila slavnih - napisao je Moby na twitteru za nastavak svojih memoara iz 2017. 'Porcelain: A Memoir'.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

'U ljeto 1999. Moby je objavio album koji je definirao tisućljeće, 'Play'. Poput albuma koji definiraju generaciju, 'Play' je bio sveprisutan i katapultirao je Mobya u superzvijezde. Odjednom se družio s Davidom Bowiejem i Lou Reedom, Christinom Ricci i Madonnom, uzimajući ecstasy za doručak, ispijajući svaki dan litre votke i spavajući s modelima. Bila je to dijeta koja nije mogla trajati. A onda se sve raspalo', stoji u priopćenju izdavačke kuće Faber Books, koja će objaviti memoare 11. lipnja 2019.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL Moby i kantautorica Julie Mintz za koju kažu da je njegova glazbena muza

Poznati američki komičar i voditelj Stephen Colbert rekao je za 'Then it fell apart' da 'nekako ta kronika duge, tamne noći duše uključuje smiješne priče u kojima su Trump, Putin i uistinu zbunjujući niz degenerika'.

