Izlazi knjiga zapisa Loua Reeda o borilačkoj vještini tai chiju

Pionir rocka i pjesnik Lou Reed počeo je 2009. godine pisati knjigu o istočnjačkoj vještini koja je bila u središtu njegove životne svakodnevice - tai chiju.

No djelo je ostalo nedovršeno jer je 2013. glazbenik umro u dobi od 71 godine od komplikacija pri presađivanju jetre. Ovaj tjedan, desetljeće nakon njegove smrti, izlazi knjiga s dosad neobjavljenim tekstovima, a riječ je o razgovorima s njegovim kolegama umjetnicima, prijateljima i ostalim štovateljima i ljubiteljima tai chija.

- On ju je započeo, a mi smo je željeli završiti - rekla je za AFP Laurie Anderson (75) skladateljica i Reedova dugogodišnja partnerica. Knjiga 'The Art of the Straight Line' sadrži Reedove misli o prakticiranju tai chija koje je trajalo čak tri desetljeća. Drevna kineska vještina pomaže u smanjenju stresa i tjeskobe, a klinika Mayo opisuje je kao 'meditaciju u pokretu'.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Knjiga nudi uvid u drukčije aspekte života frontmena benda Velvet Underground koji je nekoć živio burno, privlačeći medijsku pozornost unatoč svadljivom odnosu s novinarima.

- Ne želim ispasti pretjerano poetičan, ali u životu želim više od zlatne ploče i slave - napisao je. 'Tai chi vas dovodi u doticaj s nevidljivom moći svemira. Tada se mijenja vaša energija, a time i vaše razmišljanje'.

Reed je njegovao dugu suradnju s majstorom tai chija Ren Guang Yijem, s kojim je satima vježbao kad nije bio na turnejama.

- Bio je toliko predan ovoj vještini da je i izdahnuo izvodeći poznati pokret tai chija, formu 21, pomičući samo ruke - kazala je Anderson.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Reed je istočnjačku vještinu počeo proučavati osamdesetih godina kada je još u velikoj mjeri konzumirao opojne droge.

Ovaj umjetnik stoji iza poznatih klasika 'Walk on the Wild Side' i 'Sweet Jane', ali i pjesme 'Heroin', mračnoga prikaza osobnih iskustava u korištenju opojnih sredstava.

- Nije to bilo pravo vrijeme da biste započeli prakticirati tai chi, ali postoji li uopće pravo vrijeme da nešto započnete? Bio je iznimno uporan u prakticiranju, to je trajalo desetljećima pa je s vremenom postao vrlo vješt - zaključila je Anderson.

